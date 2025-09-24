Україна рано зраділа: який сигнал своїми заявами Трамп надіслав Путіну

Глава Білого дому Дональд Трамп під час виступів у рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зробив кілька заяв, які свідчать, що він насправді "миває руки" від війни в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegtaph.

Видання зазначає, що після місяців заяв про втрату Україною територій на користь РФ, а також заяв про мирні переговори Трамп зробив "вражаючий розворот".

А саме, в останніх словах про підтримку України США вже не фігурують.

"Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна воювати та відвоювати всю свою територію в початкових межах", — згадує видання пост американського лідера на платформі Truth Social.

Ще одну подібну заяву глава Білого дому озвучив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

"З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО, повернення до початкових кордонів, з яких розпочалася ця війна, є цілком реальним варіантом", — сказав Трамп.

У The Telegraph звертають увагу, що американський лідер фактично перекладає відповідальність по Україні на Європу та НАТО.

Журналісти звертають увагу на те, що ніхто так і не почули від Трампа обіцянок нової допомоги Україні. Також американський лідер не озвучив намірів посилити тиск на Росію. Трамп фактично дав зрозуміти, що виживання України – це справа тепер лише самих українців та європейців. відповідальність на Європу та НАТО.

ЗМІ зазначає, що єдине зобов'язання Дональда Трампа – продовжувати продавати зброю союзникам, від чого безпосередньо виграють США. Журналісти вважають, що така позиція Трампа навряд чи змінить ситуацію щодо війни в Україні.

