Україна рано зраділа: який сигнал своїми заявами Трамп надіслав Путіну

Кравцев Сергей
Глава Білого дому Дональд Трамп під час виступів у рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зробив кілька заяв, які свідчать, що він насправді "миває руки" від війни в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegtaph.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Видання зазначає, що після місяців заяв про втрату Україною територій на користь РФ, а також заяв про мирні переговори Трамп зробив "вражаючий розворот".
А саме, в останніх словах про підтримку України США вже не фігурують.
Ще одну подібну заяву глава Білого дому озвучив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.
У The Telegraph звертають увагу, що американський лідер фактично перекладає відповідальність по Україні на Європу та НАТО.
Журналісти звертають увагу на те, що ніхто так і не почули від Трампа обіцянок нової допомоги Україні. Також американський лідер не озвучив намірів посилити тиск на Росію. Трамп фактично дав зрозуміти, що виживання України – це справа тепер лише самих українців та європейців. відповідальність на Європу та НАТО.
ЗМІ зазначає, що єдине зобов'язання Дональда Трампа – продовжувати продавати зброю союзникам, від чого безпосередньо виграють США. Журналісти вважають, що така позиція Трампа навряд чи змінить ситуацію щодо війни в Україні.
