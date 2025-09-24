logo_ukra

BTC/USD

112730

ETH/USD

4182.65

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Україна рано зраділа: який сигнал своїми заявами Трамп надіслав Путіну
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна рано зраділа: який сигнал своїми заявами Трамп надіслав Путіну

The Telegraph пише про те, що Трамп засвоїв непростий урок і "миває руки" від війни в Україні

24 вересня 2025, 11:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Білого дому Дональд Трамп під час виступів у рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зробив кілька заяв, які свідчать, що він насправді "миває руки" від війни в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegtaph.

Україна рано зраділа: який сигнал своїми заявами Трамп надіслав Путіну

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що після місяців заяв про втрату Україною територій на користь РФ, а також заяв про мирні переговори Трамп зробив "вражаючий розворот".

А саме, в останніх словах про підтримку України США вже не фігурують.

"Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна воювати та відвоювати всю свою територію в початкових межах", — згадує видання пост американського лідера на платформі Truth Social.

Ще одну подібну заяву глава Білого дому озвучив після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

"З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО, повернення до початкових кордонів, з яких розпочалася ця війна, є цілком реальним варіантом", — сказав Трамп.

У The Telegraph звертають увагу, що американський лідер фактично перекладає відповідальність по Україні на Європу та НАТО.

Журналісти звертають увагу на те, що ніхто так і не почули від Трампа обіцянок нової допомоги Україні. Також американський лідер не озвучив намірів посилити тиск на Росію. Трамп фактично дав зрозуміти, що виживання України – це справа тепер лише самих українців та європейців. відповідальність на Європу та НАТО.

ЗМІ зазначає, що єдине зобов'язання Дональда Трампа – продовжувати продавати зброю союзникам, від чого безпосередньо виграють США. Журналісти вважають, що така позиція Трампа навряд чи змінить ситуацію щодо війни в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході назвали 4 причини, чому Трамп різко змінив свою позицію щодо України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/09/23/donald-trump-ukraine-war-zelensky-win-back/
Теги:

Новини

Всі новини