Після зустрічі з Сі Трамп знову змінить свою думку про війну в Україні: у чому причина

Спочатку Дональд Трамп щиро вірив, що путін розпочав війну вимушено, загнаний у глухий кут демократами США та ЄС. Тому достатньо піти йому назустріч і натиснути на Україну, щоб забула про вступ у НАТО та погодилася з втратою територій, як війна припиниться – за одну добу. Тому Трамп вірив і в ту маячню, яку після спілкування з російськими воєнними злочинцями на чолі з путіним переповідав йому Віткофф. А потім у телефонній розмові підтвердив і сам путін, що економіка рф міцна, як ніколи, ЗСУ на межі повного розгрому, а Зеленський – нелегітимний і непопулярний президент. Про це розповідає аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Пам’ятаєте цю феєричну дурню Трампа, що Київ був би взятий за три дні, якби російська бронетехніка вторгнення їхала асфальтом, а не по полях? Це ж Трамп після телефонної розмови з путіним, тобто, з його слів на весь світ бовкнув. При цьому Трамп категорично не хотів чути альтернативної інфи – ні від власного оточення, ні від ЄС, ні від України", – зазначив експерт.

Він продовжує, потім Трамп змушений був визнати, що путіну плювати на їхні особисті дружні стосунки, і на всі ті знаки поваги, що він йому демонструє. І що путін прагне продовжувати війну за буль-яку ціну, бо вона стала сенсом існування і стабілізуючим фактором для росії та її влади. Відповідно, Трамп почав чути Зеленського, який з притаманною йому впевненістю під час зустрічі в ООН розповів, що Україна перемагає, в нас повно новітньої надсучасної зброї, росія скоро впаде, а Україна забере собі Кубань у якості компенсації за російську агресію.

"І Трамп за шоубізовою звичкою проголосив про це публічно. Про "паперового тигра росію", звісно, чути приємно. Але це така ж недостовірна інформація, як і та, що за бажання рф давно захопила би всю Україну, просто викривлена в інший бік. А згодом Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном, і під новим вітром зі сходу флюгер знов почне шалено обертатися. І світ вчергове не буде таким, як раніш... Припиняємо довіряти словам політиків – стосується не тільки Трампа. Довіряємо справам, в першу чергу, тим, які здійснюємо ми самі, і бачимо досягнутий результат, а не тільки безконечні пусті анонси", – зауважив аналітик.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна рано зраділа: який сигнал своїми заявами Трамп надіслав Путіну.



