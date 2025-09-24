Після зустрічі з Сі Трамп знову змінить свою думку про війну в Україні: у чому причина

Рубрики
Спочатку Дональд Трамп щиро вірив, що путін розпочав війну вимушено, загнаний у глухий кут демократами США та ЄС. Тому достатньо піти йому назустріч і натиснути на Україну, щоб забула про вступ у НАТО та погодилася з втратою територій, як війна припиниться – за одну добу. Тому Трамп вірив і в ту маячню, яку після спілкування з російськими воєнними злочинцями на чолі з путіним переповідав йому Віткофф. А потім у телефонній розмові підтвердив і сам путін, що економіка рф міцна, як ніколи, ЗСУ на межі повного розгрому, а Зеленський – нелегітимний і непопулярний президент. Про це розповідає аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Він продовжує, потім Трамп змушений був визнати, що путіну плювати на їхні особисті дружні стосунки, і на всі ті знаки поваги, що він йому демонструє. І що путін прагне продовжувати війну за буль-яку ціну, бо вона стала сенсом існування і стабілізуючим фактором для росії та її влади. Відповідно, Трамп почав чути Зеленського, який з притаманною йому впевненістю під час зустрічі в ООН розповів, що Україна перемагає, в нас повно новітньої надсучасної зброї, росія скоро впаде, а Україна забере собі Кубань у якості компенсації за російську агресію.
