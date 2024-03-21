Последняя надежда. На что могут согласиться демократы для разблокирования помощи Украине

Демократы в обеих палатах Конгресса США рассматривают возможность поддержки Украины через кредит, который становится обсуждаемой идеей среди лидеров Республиканской партии, ищущих выход из сложной ситуации, сообщает The Hill.

Конгресс США

Отмечается, что концепция кредитования не приоритетна для демократов, которые поддерживают принятие пакета помощи на 60 миллиардов долларов для Украины, который уже одобрил Сенат, и критикуют спикера Майка Джонсона за его отказ внести этот пакет на рассмотрение Палаты представителей.

Однако некоторые демократы утверждают, что если кредитная стратегия, предложенная Джонсоном сенаторам-республиканцам на прошлой неделе, может решить проблему, то они готовы ее поддержать.

В частности, как заявил старший демократ в Комитете по вопросам внутренней безопасности Бенни Томпсон, демократы в любом случае поддерживают оказание помощи Украине, как бы она ни называлась. По его словам, даже если речь пойдет о кредите, это все равно будет помощью, которая крайне нужна стране.

Известно, что кредитная стратегия приобрела популярность среди республиканцев, частично из-за активного содействия бывшего президента Дональда Трампа, продвигающего идею предоставления внешней помощи в виде кредитов.

Однако некоторые эксперты считают, что Украина, вероятно, никогда не сможет вернуть эти кредиты из-за огромных затрат на восстановление, с которыми она сталкивается из-за конфликта с Россией. Однако подход к кредитованию может дать политическое прикрытие для осторожных республиканцев, которые могут считать это стратегическим снижением финансовой нагрузки на американских налогоплательщиков.

Отмечается, что демократы становятся все более приверженными этой концепции, если она рассматривается как последний шанс оказать помощь Украине перед ноябрьскими выборами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что именно Дональд Трамп заявил о том, что Украине нужно оказывать помощь в кредит.