Посол рассказала, есть ли у Байдена «план Б» на случай неуступчивости Конгресса

Как подчеркнула Бриджит Бринк сейчас в Администрации Байдена полностью сконцентрировали свои усилия, чтобы выполнить "план А". Его суть состоит в том, что Конгресс поддерживает запрос президента, а он подписывает дополнительный запрос для Украины.

Бриджит Бринк

По словам посла, именно Конгресс отвечает за то, как быстро Вашингтон сможет восстановить помощь Украине.

Вместе с тем Бринк подчеркнула, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддерживает Украину. Более того, говорит посол, он понимает, насколько важен проигрыш России в войне.

"Я не могу сказать вам точные сроки. Но я могу сказать, что как президент, так и мы все делаем все возможное для ускорения этого процесса. Мой месседж – мы не можем тратить время, ни дня, ни часа, ни секунды",

– сказала Бриджит Бринк и добавила, что в Украине ежедневно умирают люди.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Ранее тот требовал встречи с главой Белого дома, иначе он обещал и дальше откладывать рассмотрение законопроекта о помощи Украине.

"Комментарии" рассказывали, что аналитики Института изучения войны уверены , что именно задержка западной поддержки Украине помогла России начать наступление на трех направлениях (в Донецкой области – Авдеевка и вокруг нее; вдоль границы Харьковской и Луганской областей – в направлении Купянска) и Лимана , вблизи Роботино на западе Запорожской области, Германия призвала Европу и НАТО готовиться к "худшему сценарию", считая, что РФ может напасть на них через 5-8 лет. что, похоже, тесно связано с выживанием Украины) Какие сигналы говорят об этом или об обратном?





