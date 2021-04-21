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Главная Новости Мир США Посол США в России Джон Салливан уедет в США для консультаций
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Посол США в России Джон Салливан уедет в США для консультаций

Помощник президента РФ посоветовал послу США отправиться в Вашингтон для консультаций

сегодня, 02:25
Автор:

Ольга Чародий

Посол США в России Джон Салливан уедет в США для консультаций. Причина  -  резкое обострение  в отношениях между странами и угроза госсударственным границам Украины.

Посол США в России Джон Салливан уедет в США для консультаций

Джон Салливан (фото из открытых источников)

"Я считаю важным обсудить текущее состояние двусторонних отношений США и России непосредственно с моими новыми коллегами в администрации   Байдена. Кроме того, я не видел свою семью больше года, и это еще одна важная для меня причина, чтобы побывать дома. Я вернусь в Москву в ближайшие недели перед любой встречей президентов Байдена и  Путина", — говорится в сообщении Салливана.

Ранее в ответ на высылку российских диппредставителей из США РФ рекомендовала Джону Салливану "вернуться в Вашингтон для консультаций"

Точное время отсутствия посла в РФ не указывается.

 Напомним, деловые отношения между Украиной и Беларусью могут претерпеть некоторые изменения. На это намекают прошедшие 23 марта акции протеста под дипломатическими учреждениями, представляющими Украину в Беларуси. Видео минского видео в личном Telegram-канале выложил известный отечественный политтехнолог Тарас Березовец. По словам Березовца, протестную акцию организовали власти Беларуси. На это также указывает использование государственных флагов страны, а не "оппозиционного", бело-красно-белого. 

Как сообщил политтехнолог, протестующие требовали украинцев "убрать руки прочь от Беларуси", назвали президента Владимира Зеленского врагом Украины и марионеткой Соединенных Штатов, а также вспомнили Майдан.

По сообщению информагентства Белта, похожий пикет прошел и в Бресте — возле Генконсульства Украины в Беларуси. Собравшиеся протестующие якобы осуждают начавшийся в стране "нацистский реванш". Некоторые участники митинга вспомнили о событиях мая 2014 года в Одессе, когда патриотическими силами был остановлен пророссийский реванш.



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