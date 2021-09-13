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Главная Новости Мир США Потерял карту памяти: в США женщина расстреляла собственного ребёнка
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Потерял карту памяти: в США женщина расстреляла собственного ребёнка

Подозреваемая уже созналась в содеянном

сегодня, 16:50
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки женщина совершила убийство собственного ребёнка. Об этом сообщает издание Fox News. 

Потерял карту памяти: в США женщина расстреляла собственного ребёнка

В США мать убила своего ребёнка. Фото: из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Чикаго. Сообщается, что 37-летння женщина застрелила своего 12-летнего сына, якобы за то, что тот потерял карту памяти. На место происшествия поспешили правоохранители и медики. На теле погибшего были обнаружены множественные пулевые ранения в области головы. 

Подозреваемая уже созналась в содеянном. Также она отдала стражам порядка пистолет, который стал орудием убийства. 

По информации полицейских, в момент задержания женщина находилась в параноидальном состоянии. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Флорида маленькая девочка была вынуждена притворятся мёртвой для того, чтобы выжить. В дом к семье потерпевшей ворвался мужчина с огнестрельным оружием и убил четверых человек на её глазах. Сама девочка получила несколько пулевых ранений. Отмечается, что подозреваемый является бывшим морским пехотинцем. Мужчина не был никак связан с погибшими. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Полтавской области женщину, которую искали на протяжении нескольких дней обнаружили мёртвой в водоеме. Её тело удалось найти водолазам. Оно находилось неподалёку от магазина, где её видели в последний раз. На данный моменту устанавливаются все обстоятельства происшествия. Точную причину смерти женщины установят во время проведения судмедэкспертизы. 


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Источник: https://www.foxnews.com/us/chicago-mom-fatally-shot-son-12-over-missing-memory-card-police
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