Потерял карту памяти: в США женщина расстреляла собственного ребёнка

В Соединённых Штатах Америки женщина совершила убийство собственного ребёнка. Об этом сообщает издание Fox News.

В США мать убила своего ребёнка. Фото: из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Чикаго. Сообщается, что 37-летння женщина застрелила своего 12-летнего сына, якобы за то, что тот потерял карту памяти. На место происшествия поспешили правоохранители и медики. На теле погибшего были обнаружены множественные пулевые ранения в области головы.

Подозреваемая уже созналась в содеянном. Также она отдала стражам порядка пистолет, который стал орудием убийства.

По информации полицейских, в момент задержания женщина находилась в параноидальном состоянии. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Флорида маленькая девочка была вынуждена притворятся мёртвой для того, чтобы выжить. В дом к семье потерпевшей ворвался мужчина с огнестрельным оружием и убил четверых человек на её глазах. Сама девочка получила несколько пулевых ранений. Отмечается, что подозреваемый является бывшим морским пехотинцем. Мужчина не был никак связан с погибшими. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Полтавской области женщину, которую искали на протяжении нескольких дней обнаружили мёртвой в водоеме. Её тело удалось найти водолазам. Оно находилось неподалёку от магазина, где её видели в последний раз. На данный моменту устанавливаются все обстоятельства происшествия. Точную причину смерти женщины установят во время проведения судмедэкспертизы.

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