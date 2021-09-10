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В США ребёнок притворился мёртвым для того, чтобы выжить

Полицейские рассказали, что убийца был психически нестабильным

сегодня, 18:23
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки ребёнок притворялся мёртвым, чтобы выжить. Об этом сообщает издание ABC News. 

В США ребёнок притворился мёртвым для того, чтобы выжить

Массовое убийство в США. Фото: Depositphotos

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Флорида. Сообщается, что 11-летняя девочка, рассказала правоохранителям о том, что ей пришлось притвориться мёртвой для того, чтобы выжить во время того, как злоумышленник вторгся в дом к её семье. В преступлении подозревается бывший морской пехотинец. 

Правонарушитель убил отца девочки, мать, их подругу и младшего брата, которому было всего три месяца. Напоследок мужчина застрелил соседскую собаку. Девочка также пострадала от рук преступника. В неё выстрелили несколько раз. Согласно данным следствия, мужчина не был никак связан с погибшими. 

Правоохранители рассказали, что подозреваемый был психически нестабильным. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Великобритании вооруженный мужчина ворвался в магазин. Злоумышленник напал с ножом на нескольких человек. В результате происшествия пострадал, как минимум один человек. Его доставили в медицинское учреждение. На место событий прибыли правоохранители, которые оцепили супермаркет. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Каире произошло обрушения жилого многоквартирного дома. В момент происшествия в здании находилось несколько человек. Сообщается, что все они были работали в адвокатской фирме, которая располагалась на первом этаже. Прибывшие на место инцидента спасатели вытащили двух пострадавших из-под завала. Вскоре от полученных травм они скончались. 


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Источник: https://abcnews.go.com/US/marine-vet-tortured-11-year-girl-played-dead/story?id=79915781
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