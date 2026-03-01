logo

Появилась первая реакция Трампа на смерть Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась первая реакция Трампа на смерть Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Дональд Трамп заявил, что считает правдивыми сообщения о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи после ракетных ударов.

1 марта 2026, 07:15
Автор:
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение о гибели Али Хаменеи после ракетных ударов по Тегерану. По словам американского лидера, Верховный лидер Ирана был ликвидирован во время ракетных ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории Тегерана.

Появилась первая реакция Трампа на смерть Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После появления первых сообщений о ликвидации Али Хаменеи Дональд Трамп заявил, что считает их правдивыми.

"Мы считаем, что это правдивая история", – сказал Трампа в комментарии NBC News.

Затем президент США опубликовал развернутое заявление в соцсети Truth Social, где прямо подтвердил гибель Хаменеи. В своем сообщении он назвал его "одним из самых злых людей в истории" и заявил, что операция стала возможной благодаря сотрудничеству с Израилем и использованию современных разведданных и систем отслеживания.

"Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв. Он не смог избежать наших разведданных и высокотехнологичных систем отслеживания, и, тесно сотрудничая с Израилем, мы не оставили ему или другим лидерам, убитым вместе с ним, никакого шанса", — говорится в заявлении Трампа.

Трамп также заявил, что смерть иранского лидера открывает "самую большую возможность для иранского народа вернуть свою страну". В обращении он призвал представителей силовых структур Ирана отказаться от сопротивления, пообещав иммунитет тем, кто сложит оружие.

В то же время президент США предупредил, что военная операция может продолжаться "столько, сколько потребуется" для достижения цели, а именно установления мира на Ближнем Востоке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран подтвердил смерть Верховного лидера Али Хаменеи.

Также "Комментарии" писали о реакции Украины на операцию Израиля и США против Ирана.



