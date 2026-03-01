Появилась первая реакция Трампа на смерть Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение о гибели Али Хаменеи после ракетных ударов по Тегерану. По словам американского лидера, Верховный лидер Ирана был ликвидирован во время ракетных ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории Тегерана.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После появления первых сообщений о ликвидации Али Хаменеи Дональд Трамп заявил, что считает их правдивыми.

"Мы считаем, что это правдивая история", – сказал Трампа в комментарии NBC News.

Затем президент США опубликовал развернутое заявление в соцсети Truth Social, где прямо подтвердил гибель Хаменеи. В своем сообщении он назвал его "одним из самых злых людей в истории" и заявил, что операция стала возможной благодаря сотрудничеству с Израилем и использованию современных разведданных и систем отслеживания.

"Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв. Он не смог избежать наших разведданных и высокотехнологичных систем отслеживания, и, тесно сотрудничая с Израилем, мы не оставили ему или другим лидерам, убитым вместе с ним, никакого шанса", — говорится в заявлении Трампа.

Трамп также заявил, что смерть иранского лидера открывает "самую большую возможность для иранского народа вернуть свою страну". В обращении он призвал представителей силовых структур Ирана отказаться от сопротивления, пообещав иммунитет тем, кто сложит оружие.

В то же время президент США предупредил, что военная операция может продолжаться "столько, сколько потребуется" для достижения цели, а именно установления мира на Ближнем Востоке.

