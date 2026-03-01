З’явилася перша реакція Трампа на смерть Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення про загибель Алі Хаменеї після ракетних ударів по Тегерану. За словами американського лідера, Верховного лідера Ірану було ліквідовано під час ракетних ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю по території Тегерану.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Після появи перших повідомлень про ліквідацію Алі Хаменеї Дональд Трамп заявив, що вважає їх правдивими.
Згодом президент США опублікував розгорнуту заяву у соцмережі Truth Social, де прямо підтвердив загибель Хаменеї. У своєму дописі він назвав його "одним із найзліших людей в історії" та заявив, що операція стала можливою завдяки співпраці з Ізраїлем і використанню сучасних розвідданих та систем відстеження.
Трамп також заявив, що смерть іранського лідера відкриває "найбільшу можливість для іранського народу повернути свою країну". У зверненні він закликав представників силових структур Ірану відмовитися від спротиву, пообіцявши імунітет тим, хто складе зброю.
Водночас президент США попередив, що військова операція може тривати "стільки, скільки буде потрібно" для досягнення мети, а саме встановлення миру на Близькому Сході.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран підтвердив смерть Верховного лідера Алі Хаменеї.
Також "Коментарі" писали про реакцію України на операцію Ізраїлю та США проти Ірану.