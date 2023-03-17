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Появилась реакция США на приезд китайского лидера в Путин

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби отреагировал на визит Си Цзиньпина к российскому диктатору

сегодня, 17:27
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Автор:

Slava Kot

Китайский лидер Си Цзиньпин ответил по приглашению российского диктатора Владимира Путина и согласился приехать в Москву. Ожидается, что визит состоится 20-22 марта. На приезд лидера КНР отреагировали Соединенные Штаты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Появилась реакция США на приезд китайского лидера в Путин

Китайский лидер Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

После подтверждения от Кремля и Министерства иностранных дел Китая стало известно, что Си Цзиньпин посетит Владимира Путина в марте. Ожидается, что оба лидера подпишут договоры об углублении сотрудничества между странами. На приезд Си Цзиньпиня в Россию с глубокой обеспокоенностью отреагировал Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.


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"Существует возможность того, что Китай может попытаться позиционировать себя как миротворца в Украине – мы глубоко обеспокоены этим", — сообщил Кирби.

Американский дипломат считает, что планы Китая прекратить боевые действия не приведут к справедливому и продолжительному миру между РФ и Украиной. Также Кирби обратился к китайскому лидеру избегать односторонних позиций после посещения Москвы и призвал Си Цзиньпина провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то время российский политик Юрий Ушаков предполагает, что приезд Си может изменить ход событий в Украине.

"Я уверен, что наш лидер и китайский лидер обменяются оценками ситуации в контексте развития конфликта в Украине. Увидим, какие идеи появятся после этого", – говорит Советник Владимира Путина по внешней политике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о реакции Великобритании на приезд китайского лидера в Россию.

Также "Комментарии" писали, что Китай сделал предупреждение Японии, которая, по мнению руководства КНР, начала двигаться по пути милитаризации и теперь угрожает безопасности в регионе.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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