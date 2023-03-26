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Появилась реакция США на размещение ядерного оружия на территории Беларуси

Соединенные Штаты отреагировали на решение Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Белоруссии.

сегодня, 09:40
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Автор:

Slava Kot

Белый дом отреагировал на размещение российского ядерного вооружения на территории Беларуси и заявил, что пока не видит признаков возможного применения тактического ядерного оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Появилась реакция США на размещение ядерного оружия на территории Беларуси

Путин разместит ядерное оружие в Беларуси. Фото из открытых источников

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что до 1 июля на территории Беларуси будет создано хранилище для тактического ядерного оружия. Российский диктатор заявил, что такое решение спровоцировано британцами, предоставившими Украине снаряды с обедненным ураном. Кроме того, по словам Владимира Путина, президент Беларуси сам просил, чтобы на территории его страны разместили тактическое ядерное оружие.


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На такие заявления Путина отреагировали официальные лица Соединенных Штатов.

"Представители США будут продолжать следить за этой ситуацией, но не видят причин корректировать нашу стратегическую ядерную позицию", — пишет Sky News со ссылкой на Белый дом.

Известно, что на территорию Беларуси уже перебросили десять самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие. Однако само хранилище будет построено до июля 2023 года.

Sky News сообщает, что Россия и Беларусь определенный период времени обсуждали размещение ядерного вооружения на территории страны, руководимой Лукашенко. По словам представителя США, такое заявление Путина имеет политический сигнал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что неожиданный союзник предоставил Украине четыре штурмовых самолета Су-25 и готовится передать еще несколько военных вертолетов.

Также "Комментарии" писали, что американский сенатор раскритиковал союзника Соединенных Штатов по НАТО.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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