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Появилась реакция США на угрозы Путина о применении ядерного оружия

В Госдепе США не видят ничего странного в угрозах Путина о применении ядерного оружия, ведь это уже происходит не первый раз

сегодня, 07:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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США уже предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия. Угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина являются безответственными. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

Появилась реакция США на угрозы Путина о применении ядерного оружия

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

"Мы не в первый раз видим безответственную риторику Владимира Путина", — заявил Миллер.

По его словам, такие заявления со стороны лидера государства с ядерным оружием являются недопустимыми.

"Мы общались в прошлом приватно и непосредственно с Россией о последствиях применения ядерного оружия", — добавил спикер.

Дипломат рассказал, что пока признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, нет. Но США продолжают внимательно следить за ситуацией.

Стоит отметить, 29 февраля, российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному Собранию РФ. Глава Кремля, в частности, начал хвастаться оружием, которое есть у России, в том числе и ракетами, способными нести ядерный заряд. Он угрожал "продемонстрировать" межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые якобы способны пролетать 18 тысяч километров. Президент РФ пригрозил ядерными ударами после заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину.

"Мы помним судьбу тех, кто когда-то направлял свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее", — высказался хозяин Кремля.

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Источник: https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1763262864943354020
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