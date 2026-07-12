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Появились новые детали внезапной смерти сенатора Линдси Грэма

11 июля скончался влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

12 июля 2026, 11:10
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Slava Kot

В США обнародовали новые подробности смерти 71-летнего сенатора-республиканца Линдси Грэма. По информации NBC News, вечером 11 июля экстренные службы получили вызов об остановке сердца в доме политика на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Появились новые детали внезапной смерти сенатора Линдси Грэма

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

По информации журналистов, полученной из записи полицейского сканера, 11 июля в дом Грема на Капитолийском холме прибыли медики, пожарные и полицейские. Они приехали на сообщение об остановке сердца. Очевидцы также зафиксировали, как парамедики вынесли человека на носилках и доставили в автомобиль скорой помощи.

Офис сенатора подтвердил смерть политика, отметив, что он скончался от "кратковременной и внезапной болезни". При этом официальная причина смерти пока не уточняется.

По данным NBC News, высокопоставленный сотрудник Грэма сообщил, что до трагического вечера не было никаких признаков ухудшения его здоровья. На следующий день сенатор должен был принять участие в программе Meet the Press.

На смерть Грэма отреагировал президент США Дональд Трамп, выразивший соболезнование семье политика. По словам Трампа, Грэм был "настоящим американским патриотом" и одним из величайших сенаторов, которых он знал.

Линдси Грэм работал в Сенате США с 2003 года, а до этого являлся членом Палаты представителей. Он оставался одной из самых влиятельных фигур Республиканской партии и близким союзником Дональда Трампа.

Политик был хорошо известен и в Украине. За день до смерти, 10 июля, он находился в Киеве, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Это был уже десятый визит сенатора в Украину, последовательно поддерживаемый в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Линдси Грэм говорил об Украине, России и Путине.



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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/sen-lindsey-graham-dies-71-brief-sudden-illness-rcna552722
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