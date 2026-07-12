З'явилися нові деталі раптової смерті сенатора Ліндсі Грема

У США оприлюднили нові подробиці смерті 71-річного сенатора-республіканця Ліндсі Грема. За інформацією NBC News, увечері 11 липня екстрені служби отримали виклик про зупинку серця в будинку політика на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

За інформацією журналістів, яку було отримано з запису поліцейського сканера, 11 липня до будинку Грема на Капітолійському пагорбі прибули медики, пожежники та поліцейські. Вони приїхали на повідомлення про зупинку серця. Очевидці також зафіксували, як парамедики винесли людину на ношах і доправили до автомобіля швидкої допомоги.

Офіс сенатора підтвердив смерть політика, зазначивши, що він помер від "короткочасної та раптової хвороби". При цьому офіційна причина смерті наразі не уточнюється.

За даними NBC News, високопоставлений співробітник Грема повідомив, що до трагічного вечора не було жодних ознак погіршення його здоров'я. Наступного дня сенатор мав взяти участь у програмі Meet the Press.

На смерть Грема відреагував президент США Дональд Трамп, який висловив співчуття родині політика. За словами Трампа, Грем був "справжнім американським патріотом" та одним із найвидатніших сенаторів, яких він знав.

Ліндсі Грем працював у Сенаті США з 2003 року, а до цього був членом Палати представників. Він залишався однією з найвпливовіших постатей Республіканської партії та близьким союзником Дональда Трампа.

Політик був добре відомий і в Україні. Лише за день до смерті, 10 липня, він перебував у Києві, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Це був уже десятий візит сенатора до України, яку він послідовно підтримував у війні проти Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомяв, що Ліндсі Грем говорив про Україну, Росію та Путіна.