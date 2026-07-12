Помер Ліндсі Грем: що сенатор США говорив про Україну, Росію та Путіна

У США помер сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який був одним з найвпливовіших американських політиків, який протягом останніх років послідовно підтримував Україну у війні проти Росії. Про смерть сенатора ввечері 11 липня повідомив його офіс.

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

У заяві зазначається офісу, що 71-річний Ліндсі Грем помер після короткочасної та раптової хвороби. Родина попросила поважати право на приватність у цей складний період.

Ліндсі Грем представляв штат Південна Кароліна в Сенаті США з 2003 року. За цей час він неодноразово переобирався, очолював Бюджетний комітет Сенату та працював у ключових комітетах з асигнувань, судової системи й питань навколишнього середовища.

Для України Ліндсі Грем став одним з найпомітніших союзників серед американських республіканців. Він багато разів відвідував Київ, підтримував посилення військової допомоги, закликав передати українській армії далекобійні ракети Tomahawk, а також виступав за жорсткі санкції проти Росії.

Сенатор неодноразово заявляв, що підтримка України відповідає національним інтересам США. У 2023 році під час візиту до Києва він наголосив, що допомога українській армії дозволяє послаблювати військовий потенціал Росії без участі американських військових.

"А росіяни вмирають... Це найкращі гроші, які ми коли-небудь витрачали", — говорив Грем.

У 2024 році під впливом Дональда Трампа Грем змінив позицію щодо голосування за пряму фінансову допомогу та став головним провідником ідеї позики. Американський сенатор заявляв, що Трамп "надере зад" Путіну ухваленням санкцій. Він також наголошував на стратегічному значенні українських мінералах, вважаючи, що партнерство з Києвом має важливе економічне та безпекове значення для Заходу.

"Вони сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих мінералів в Україні... Якщо ми допоможемо Україні зараз, вона може стати найкращим бізнес-партнером, про якого ми коли-небудь мріяли. Ці копалини можуть бути використані Україною та Заходом, а не віддані Путіну та Китаю", — казав Грем.

Однією з останніх його публічних заяв від 10 липня стала оцінка успіхів української армії.

"Я думаю, що президент Трамп любить переможців. І він бачить Україну серед переможців. Те, що президент Трамп побачив в Україні, справило на нього сильне враження. Україна чинить дуже серйозний тиск на Росію", – зазначив Грем.

Ліндсі Грем востаннє відвідав Київ 10 липня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ліндсі Грем заявив про угоду з адміністрацією Трампа про санкції проти РФ, які допоможуть закінчити війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Грем зробив гучну заяву після візиту в Україну.