Появились новые детали встречи Зеленского и Трампа

Появились новые детали встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет во Флориде. Переговоры начнутся в 20:00 по киевскому времени (13:00 по восточному времени США). Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров.

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Сергей Никифоров рассказал, что встреча Зеленского и Трампа будет проходить в двустороннем формате. После переговоров возможны публичные заявления обоих лидеров, а также ответы на вопросы журналистов. Однако окончательное решение по формату общения с прессой будет принимать президент США.

Отдельным пунктом программы станет телефонный разговор Зеленского и Трампа с лидерами европейских стран-партнеров. Она запланирована на 14:00 по местному времени в США (21:00 по Киеву). Окончательный перечень участников этого разговора уточняется.

В команде президента Украины не детализируют повестку переговоров, однако ожидается, что ключевыми темами станут гарантии безопасности, война России против Украины, дальнейшая поддержка Киева со стороны США и координация позиций с европейскими союзниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский заявил о самых активных днях дипломатии накануне встречи с Дональдом Трампом. По словам украинского президента, благодаря этим переговорам может решиться большое количество важных вопросов еще до Нового года.

Также "Комментарии" писали, что Трамп перед встречей с Зеленским занялся любимым делом. Как сообщают СМИ, американский лидер уехал в Палм-Бич играть в гольф.