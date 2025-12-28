logo_ukra

З'явилися нові деталі зустрічі Зеленського та Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

З’явилися нові деталі зустрічі Зеленського та Трампа

Зеленський і Трамп зустрінуться у Флориді о 20:00 за Києвом. Після переговорів буде дзвінок лідерам європейських країн.

28 грудня 2025, 17:25
Автор:
avatar

Slava Kot

З’явилися нові деталі зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться у Флориді. Переговори розпочнуться о 20:00 за київським часом (13:00 за східним часом США). Про це повідомив прессекретар глави Української держави Сергій Никифоров.

З’явилися нові деталі зустрічі Зеленського та Трампа

Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

Сергій Никифоров розповів, що зустріч Зеленського та Трампа проходитиме у двосторонньому форматі. Після переговорів можливі публічні заяви обох лідерів, а також відповіді на запитання журналістів. Однак остаточне рішення щодо формату спілкування з пресою ухвалюватиме президент США.

Окремим пунктом програми стане телефонна розмова Зеленського і Трампа з лідерами європейських країн-партнерів. Вона запланована на 14:00 за місцевим часом у США (21:00 за Києвом). Остаточний перелік учасників цієї розмови наразі уточнюється.

У команді президента України не деталізують порядок денний переговорів, однак очікується, що ключовими темами стануть гарантії безпеки, війна Росії проти України, подальша підтримка Києва з боку США та координація позицій із європейськими союзниками.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Володимир Зеленський заявив про найактивніші дні дипломатії напередодні зустрічі з Дональдом Трампом. За словами українського президента, завдяки цим переговорам може вирішитися велика кількість важливих питань ще до Нового року.

Також "Коментарі" писали, що Трамп перед зустріччю з Зеленським зайнявся улюбленою справою. Як повідомляють ЗМІ, американський лідер поїхав у Палм-Біч грати в гольф.



