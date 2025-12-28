Трамп перед зустріччю з Зеленським зайнявся улюбленою справою

Президент США Дональд Трамп напередодні запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обрав несподіваний спосіб підготовки. Американський лідер майже весь ранок провів на полі для гольфу у Палм-Біч.

Дональд Трамп. Фото: Vincent Carchietta/USA Today Sports

За даними західних медіа, зокрема німецького видання BILD, Володимир Путін нині оцінює успіхи російських військ настільки позитивно, що фактично відмовляється від участі в переговорах щодо мирного плану, який обговорюють США, Україна та європейські союзники. Кремль налаштований продовжувати бойові дії, попри сигнали з Києва про готовність розглядати компромісні формати, зокрема ідею демілітаризованої зони.

Як пишуть ЗМІ, на цьому тлі поведінка президента США виглядає демонстративно відстороненою. Трамп перебуває у Флориді з 20 грудня і, за підрахунками журналістів, грав у гольф щодня, за винятком Різдва. У редакції BILD припускають, що таким чином американський лідер може намагатися "вибити" власне розчарування.

Під час передвиборчої кампанії 2024 року Трамп неодноразово обіцяв завершити війну в Україні за лічені дні, або навіть за один день. Від інавгурації минув майже рік, однак швидкого миру так і не досягнуто.

Зустріч Зеленського та Трампа запланована на 28 грудня. Її початок очікується на 20:00 за київським часом.

