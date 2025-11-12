logo

Появились новые файлы о скандальных связях Трампа с миллиардером-педофилом
НОВОСТИ

Появились новые файлы о скандальных связях Трампа с миллиардером-педофилом

Демократы Палаты представителей обнародовали новые файлы Эпштейна, где упоминается Дональд Трамп.

12 ноября 2025, 18:10
Автор:
avatar

Slava Kot

В Соединенных Штатах разразился новый виток скандала вокруг связей президента США Дональда Трампа со скандально известным финансистом и миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном. Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей обнародовали новую часть архива электронных писем и документов, в которых фигурирует имя Трампа.

Появились новые файлы о скандальных связях Трампа с миллиардером-педофилом

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Согласно обнародованным файлам, в частной переписке между Эпштейном и его соратницей Гислен Максвелл в 2011 году финансист упоминал Дональда Трампа как человека, "проводившего часы" в его доме, где, по данным следствия, совершались сексуальные преступления против несовершеннолетних. Эпштейн называл Трампа "собакой, которая не лает", намекая, что тот был свидетелем событий, но не вмешивался.

В другой переписке, на этот раз с журналистом и автором нескольких книг о Трампе Майклом Вольфом в 2019 году, Эпштейн прямо заявлял, что Трамп "знал о девушках и просил Гислен остановиться".

Как сообщает демократическое меньшинство Комитета по надзору, более 23 тысяч документов были переданы законодателям наследниками Эпштейна. В их числе электронные письма, журналы полетов частных самолетов, судебные материалы, записи камер наблюдения и аудиофайлы.

Сам Дональд Трамп называет все обвинения "демократическим мошенничеством" и заявляет, что это попытка отвлечь внимание от его политических достижений. Однако во время избирательной кампании Трамп обещал полностью рассекретить все файлы, связанные с Эпштейном, но когда стал президентом, то отказался это делать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США опубликовали непристойную открытку от Трампа к Эпштейну.

Также "Комментарии" писали, что возле Капитолия в Вашингтоне появилась скульптура, изображающая Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна.



Источник: https://oversightdemocrats.house.gov/news/press-releases/house-oversight-committee-releases-jeffrey-epstein-email-correspondence-raising
