Появились первые результаты опроса после дебатов: сколько поддержки потерял Байден

Несмотря на то, что Джо Байден проиграл первые дебаты Дональду Трампу, его поддержка среди американцев почти не изменилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, которые были проведены до и после дебатов обоих кандидатов в президенты США.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Согласно опросу Ipsos, американцы, наблюдавшие за дебатами Байдена и Трампа, однозначное предпочтение отдали бывшему президенту США. Дональд Трамп получил 60,1% голосов, как лучший кандидат во время дебатов, тогда как результат Джо Байдена – 20,8%.

Несмотря на это, в общих опросах по выборам президента США Байден остается лидером. Перед дебатами рейтинг Джо Байдена составил 48,2%, а после выступления снизился до 46,7%, то есть на 1,5 пункта. Результаты Дональда Трампа улучшились на 0,4 пункта — с 43,5% до 43,9%.

"Очная встреча, кажется, не заставила многих людей пересмотреть свой выбор. Однако Байден потерял небольшую долю потенциальных избирателей. Поддержка Трампа едва пошатнулась, возможно, это отражение того факта, что, хотя Байден показал плохие результаты, избиратели также не были особенно поражены действиями Трампа", — пишут авторы опроса.

Дебаты почти не изменили негативные взгляды американцев по отношению к обоим кандидатам. Перед дебатами негативно к Байдену относились 59,1% респондентов, а после – 59,6%. Показатели Трампа также претерпели минимальные изменения: рейтинг кандидата в президенты от республиканцев после дебатов составил 59,1%, что уменьшило негативное отношение к нему на менее чем 1% из предыдущих 59,9%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на "мирный план" Трампа для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Дональду Трампу запрещен въезд в 37 стран, в том числе и в Украину.