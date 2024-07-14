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Появилось первое заявление Трампа после попытки его убийства

Дональд Трамп рассказал, что получил ранение при попытке его убийства в Пенсильвании.

сегодня, 07:20
Автор:
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Slava Kot
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Дональд Трамп дал первые комментарии по поводу инцидента в Пенсильвании, где пытались убить бывшего президента США. Трамп рассказал, что получил ранение уха во время стрельбы и поблагодарил Секретную службу.

Появилось первое заявление Трампа после попытки его убийства

Дональд Трамп после ранения. Фото из открытых источников

В ходе предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании прозвучало несколько выстрелов. На видео с инцидента заметно, что Трамп опустился, а затем его окружили охранники. Впоследствии американский президент поднялся с окровавленным лицом и ухом и был отправлен в больницу.

Через несколько часов после покушения Трамп выступил с первым заявлением. В своей социальной сети Truth Social рассказал о ранениях.

"Невероятно, что это могло произойти в нашей стране. На этот момент о стрелке ничего не известно, он мертв. В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение", – рассказал Трамп.

Дональд Трамп также выразил свои соболезнования семье человека, которого убили на митинге, а также получившим ранения.

Известно, что при попытке убийства Трампа погиб один человек, еще несколько получили ранения и находятся в тяжелом состоянии. Нападавший был убит, а о его мотивах ничего неизвестно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что известно о попытке убийства бывшего президента США Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали об ответе президента Владимира Зеленского на "мирный план" Дональда Трампа по поводу окончания войны в Украине, предусматривающего мирные переговоры с Россией.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
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