«Пожизненный» иммунитет от проверок: как Трамп решил скрыть свое имущество

Министерство юстиции Соединенных Штатов приняло беспрецедентное решение, фактически заблокировав Налоговую службу (IRS) доступ к финансовой отчетности Дональда Трампа. Об этом сообщает информационное агентство Reuters , ссылаясь на официальные распоряжения ведомства.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Согласно обнародованным данным, в защиту попал не только сам экспрезидент, но и вся его бизнес-империя вместе с ближайшими родственниками.

"Министерство юстиции США запретило Налоговой службе проводить какие-либо проверки налоговых деклараций Дональда Трампа, его семьи и его компаний", — отмечают журналисты в своем материале.

Аналитики обращают внимание на уникальные временные и юридические рамки этого решения. Она полностью закрывает финансовое прошлое политика от любых ревизий регуляторов.

"Запрет касается всех налоговых периодов до мая 2026 года и даже вопросов, которые "могли быть подняты" во время возможных проверок", — подчеркивает издание, указывая на абсолютный характер предоставленного иммунитета.

Как выяснилось, такое решение явилось компромиссным результатом длительного юридического противостояния. Трамп согласился закрыть свою масштабную претензию к государству в обмен на покой от налоговиков.

"Решение было принято после того, как Трамп отозвал иск на $10 млрд из-за утечки данных его налоговых деклараций", — резюмирует Reuters.

В то же время в медиапространстве это событие сопровождает волна иронии и сарказма. Отдельные обозреватели в шутку дополняют перечень "фантастических достижений" лидера республиканцев, отмечая: "А еще он остановил восемь войн, его любят в Гренландии, а Венесуэлу он сделает 52 штатом".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что рейтинг президента США Дональда Трампа стремительно снижается и приближается к самому низкому уровню с момента его возвращения в Белый дом.

