«Пожизненный» иммунитет от проверок: как Трамп решил скрыть свое имущество

Недилько Ксения
Министерство юстиции Соединенных Штатов приняло беспрецедентное решение, фактически заблокировав Налоговую службу (IRS) доступ к финансовой отчетности Дональда Трампа. Об этом сообщает информационное агентство Reuters , ссылаясь на официальные распоряжения ведомства.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Согласно обнародованным данным, в защиту попал не только сам экспрезидент, но и вся его бизнес-империя вместе с ближайшими родственниками.
Аналитики обращают внимание на уникальные временные и юридические рамки этого решения. Она полностью закрывает финансовое прошлое политика от любых ревизий регуляторов.
Как выяснилось, такое решение явилось компромиссным результатом длительного юридического противостояния. Трамп согласился закрыть свою масштабную претензию к государству в обмен на покой от налоговиков.
В то же время в медиапространстве это событие сопровождает волна иронии и сарказма. Отдельные обозреватели в шутку дополняют перечень "фантастических достижений" лидера республиканцев, отмечая: "А еще он остановил восемь войн, его любят в Гренландии, а Венесуэлу он сделает 52 штатом".
