Трамп втрачає Америку: рейтинг президента впав до нового мінімуму

Рейтинг президента США Дональда Трампа стрімко знижується і наближається до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Причому удару по позиціях глави держави завдають вже не лише демократів, а й власних прихильників у Республіканській партії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на результати нового соціологічного опитування.

Згідно з дослідженням, діяльність Трампа на посаді президента зараз схвалюють лише 35% американців. Це на один процентний пункт менше, ніж на початку травня. Однак головна тривога для Білого дому полягає у тому, що незадоволення швидко зростає саме серед республіканців.

Як зазначає Reuters, серйозний удар по популярності Трампа завдав різкого стрибка цін на бензин та паливо. Після того, як у лютому президент США підтримав удари Ізраїлю по Ірану і наказав завдати американських атак, ситуація на світовому нафтовому ринку різко загострилася. Конфлікт порушив глобальне постачання нафти, а ціни на бензин у США зросли майже на 50%.

На тлі цього американці дедалі частіше звинувачують адміністрацію у нездатності контролювати вартість життя. Саме боротьбу з інфляцією Трамп робив однією з головних обіцянок своєї кампанії 2024 року, критикуючи політику колишнього президента Джо Байдена.

Особливо болючими для Білого дому стали результати серед прихильників Республіканської партії. Вже 21% республіканців заявили, що не схвалюють дії Трампа – одразу після його інавгурації таких було лише 5%. Наразі лише 47% прихильників партії позитивно оцінюють його боротьбу зі зростанням цін, тоді як 46% упевнені, що президент провалив це завдання.

Загалом лише кожен п'ятий американець вважає, що адміністрація Трампа ефективно справляється із проблемою вартості життя. Опитування проводилося з 15 по 18 травня серед 1271 повнолітнього жителя США.

