logo_ukra

BTC/USD

77442

ETH/USD

2128.76

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп втрачає Америку: рейтинг президента впав до нового мінімуму
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп втрачає Америку: рейтинг президента впав до нового мінімуму

Навіть республіканці відвертаються від господаря Білого дому: бензиновий шок та зростання вартості життя б'ють за шансами партії перед виборами

20 травня 2026, 13:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Рейтинг президента США Дональда Трампа стрімко знижується і наближається до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Причому удару по позиціях глави держави завдають вже не лише демократів, а й власних прихильників у Республіканській партії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на результати нового соціологічного опитування.

Трамп втрачає Америку: рейтинг президента впав до нового мінімуму

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, діяльність Трампа на посаді президента зараз схвалюють лише 35% американців. Це на один процентний пункт менше, ніж на початку травня. Однак головна тривога для Білого дому полягає у тому, що незадоволення швидко зростає саме серед республіканців.

Як зазначає Reuters, серйозний удар по популярності Трампа завдав різкого стрибка цін на бензин та паливо. Після того, як у лютому президент США підтримав удари Ізраїлю по Ірану і наказав завдати американських атак, ситуація на світовому нафтовому ринку різко загострилася. Конфлікт порушив глобальне постачання нафти, а ціни на бензин у США зросли майже на 50%.

На тлі цього американці дедалі частіше звинувачують адміністрацію у нездатності контролювати вартість життя. Саме боротьбу з інфляцією Трамп робив однією з головних обіцянок своєї кампанії 2024 року, критикуючи політику колишнього президента Джо Байдена.

Особливо болючими для Білого дому стали результати серед прихильників Республіканської партії. Вже 21% республіканців заявили, що не схвалюють дії Трампа – одразу після його інавгурації таких було лише 5%. Наразі лише 47% прихильників партії позитивно оцінюють його боротьбу зі зростанням цін, тоді як 46% упевнені, що президент провалив це завдання.

Загалом лише кожен п'ятий американець вважає, що адміністрація Трампа ефективно справляється із проблемою вартості життя. Опитування проводилося з 15 по 18 травня серед 1271 повнолітнього жителя США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США тиснуть на Київ заради Лукашенка: що хоче отримати Вашингтон.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/us/trump-approval-drops-35-republican-support-softens-reutersipsos-poll-finds-2026-05-19/
Теги:

Новини

Всі новини