«Довічний» імунітет від перевірок: як Трамп вирішив приховати своє майно

Міністерство юстиції Сполучених Штатів ухвалило безпрецедентне рішення, фактично заблокувавши Податковій службі (IRS) доступ до фінансової звітності Дональда Трампа. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на офіційні розпорядження відомства.

Згідно з оприлюдненими даними, під захист потрапив не лише сам експрезидент, а й уся його бізнес-імперія разом із найближчими родичами.

"Міністерство юстиції США заборонило Податковій службі проводити будь-які перевірки податкових декларацій Дональда Трампа, його родини та його компаній", — зазначають журналісти у своєму матеріалі.

Аналітики звертають увагу на унікальні часові та юридичні рамки цього рішення. Воно повністю закриває фінансове минуле політика від будь-яких ревізій регуляторів.

"Заборона стосується всіх податкових періодів до травня 2026 року та навіть питань, які "могли бути порушені" під час можливих перевірок", — підкреслює видання, вказуючи на абсолютний характер наданого імунітету.

Як з'ясувалося, таке рішення стало компромісним результатом тривалого юридичного протистояння. Трамп погодився закрити власну масштабну претензію до держави в обмін на спокій від податківців.

"Рішення було ухвалено після того, як Трамп відкликав позов на $10 млрд через витік даних його податкових декларацій", — резюмує Reuters.

Водночас у медіапросторі цю подію супроводжує хвиля іронії та сарказму. Окремі оглядачі жартома доповнюють перелік "фантастичних досягнень" лідера республіканців, зазначаючи: "А ще він зупинив вісім воєн, його люблять в Гренландії, а Венесуелу він зробить 52 штатом".

