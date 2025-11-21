Правда, почему файлы Эпштейна не были обнародованы во времена администрации Байдена

После того, как президент Дональд Трамп подписал Закон о прозрачности файлов Эпштейна, вопрос о том, почему материалы не были обнародованы при администрации Байдена, снова оказался в центре американских политических дебатов. Часть республиканцев обвиняет демократов в сокрытии документов, намекая, что они могут содержать компромат на высокопоставленных политиков.

Джо Байден. Фото из открытых источников

История дела Эпштейна уходит в 2005 году, когда полиция впервые получила свидетельство о сексуальном насилии над несовершеннолетними. В 2008 году было согласовано противоречивое соглашение, по которому он признал вину и был приговорен к 18 месяцам заключения, что многие адвокаты жертв назвали "юридической капитуляцией".

Когда в 2019 году федеральные прокуроры повторно предъявили Эпштейну обвинения в торговле несовершеннолетними, он не успел предстать перед судом и умер в своей камере при неизвестных обстоятельствах.

Республиканцы в США критикуют администрацию Байдена, спрашивая, почему они не обнародовали файлы Эпштейна ранее.

"Демократы имели файлы Эпштейна в течение 4 лет и никогда не поднимали этот вопрос, а также блокировали каждую попытку их обнародовать. Трое судей, назначенных демократами, заблокировали это", — сказал член Палаты представителей США Тим Берчетт.

Однако журналистка-расследователь Джули К. Браун объяснила, почему именно материалы по делу Эпштейна так долго оставались закрытыми. По ее словам, расследования по Эпштейну и его сообщнице Гислейн Максвелл все еще продолжались, когда Байден был у власти.

"Дело Эпштейна все еще было открытым уголовным расследованием во времена администрации Байдена. У них было открыто большое жюри присяжных... И даже после вынесения приговора Максвелл дело находилось на стадии апелляции — каждый в правоохранительных органах знает, что вы не открываете свое дело, когда оно еще находится в стадии апелляции", — ответила Браун Берчетту.

Кроме того, по ее словам, в этот период жертвы по делу Эпштейна обращались к ФБР и предоставляли новую информацию. Как объясняет Браун, все изменилось, когда Министерство юстиции Трампа просмотрело файлы и закрыло дело в июле.

