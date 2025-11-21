logo

Правда, почему файлы Эпштейна не были обнародованы во времена администрации Байдена
НОВОСТИ

Правда, почему файлы Эпштейна не были обнародованы во времена администрации Байдена

Почему администрация Байдена не обнародовала файлы Эпштейна, однако это делается во времена президентства Трампа.

21 ноября 2025, 22:45
Автор:
avatar

Slava Kot

После того, как президент Дональд Трамп подписал Закон о прозрачности файлов Эпштейна, вопрос о том, почему материалы не были обнародованы при администрации Байдена, снова оказался в центре американских политических дебатов. Часть республиканцев обвиняет демократов в сокрытии документов, намекая, что они могут содержать компромат на высокопоставленных политиков.

Правда, почему файлы Эпштейна не были обнародованы во времена администрации Байдена

Джо Байден. Фото из открытых источников

История дела Эпштейна уходит в 2005 году, когда полиция впервые получила свидетельство о сексуальном насилии над несовершеннолетними. В 2008 году было согласовано противоречивое соглашение, по которому он признал вину и был приговорен к 18 месяцам заключения, что многие адвокаты жертв назвали "юридической капитуляцией".

Когда в 2019 году федеральные прокуроры повторно предъявили Эпштейну обвинения в торговле несовершеннолетними, он не успел предстать перед судом и умер в своей камере при неизвестных обстоятельствах.

Республиканцы в США критикуют администрацию Байдена, спрашивая, почему они не обнародовали файлы Эпштейна ранее.

"Демократы имели файлы Эпштейна в течение 4 лет и никогда не поднимали этот вопрос, а также блокировали каждую попытку их обнародовать. Трое судей, назначенных демократами, заблокировали это", — сказал член Палаты представителей США Тим Берчетт.

Однако журналистка-расследователь Джули К. Браун объяснила, почему именно материалы по делу Эпштейна так долго оставались закрытыми. По ее словам, расследования по Эпштейну и его сообщнице Гислейн Максвелл все еще продолжались, когда Байден был у власти.

"Дело Эпштейна все еще было открытым уголовным расследованием во времена администрации Байдена. У них было открыто большое жюри присяжных... И даже после вынесения приговора Максвелл дело находилось на стадии апелляции — каждый в правоохранительных органах знает, что вы не открываете свое дело, когда оно еще находится в стадии апелляции", — ответила Браун Берчетту.

Кроме того, по ее словам, в этот период жертвы по делу Эпштейна обращались к ФБР и предоставляли новую информацию. Как объясняет Браун, все изменилось, когда Министерство юстиции Трампа просмотрело файлы и закрыло дело в июле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в скандальных файлах Эпштейна упоминается политик из Украины.

Также "Комментарии" писали о трех величайших сенсациях о Трампе из новых электронных писем Эпштейна.



Источник: https://x.com/jkbjournalist/status/1990497181128671665
