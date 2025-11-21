Правда, почему файлы Эпштейна не были обнародованы во времена администрации Байдена

Рубрики
После того, как президент Дональд Трамп подписал Закон о прозрачности файлов Эпштейна, вопрос о том, почему материалы не были обнародованы при администрации Байдена, снова оказался в центре американских политических дебатов. Часть республиканцев обвиняет демократов в сокрытии документов, намекая, что они могут содержать компромат на высокопоставленных политиков.
История дела Эпштейна уходит в 2005 году, когда полиция впервые получила свидетельство о сексуальном насилии над несовершеннолетними. В 2008 году было согласовано противоречивое соглашение, по которому он признал вину и был приговорен к 18 месяцам заключения, что многие адвокаты жертв назвали "юридической капитуляцией".
Когда в 2019 году федеральные прокуроры повторно предъявили Эпштейну обвинения в торговле несовершеннолетними, он не успел предстать перед судом и умер в своей камере при неизвестных обстоятельствах.
Республиканцы в США критикуют администрацию Байдена, спрашивая, почему они не обнародовали файлы Эпштейна ранее.
Однако журналистка-расследователь Джули К. Браун объяснила, почему именно материалы по делу Эпштейна так долго оставались закрытыми. По ее словам, расследования по Эпштейну и его сообщнице Гислейн Максвелл все еще продолжались, когда Байден был у власти.
Кроме того, по ее словам, в этот период жертвы по делу Эпштейна обращались к ФБР и предоставляли новую информацию. Как объясняет Браун, все изменилось, когда Министерство юстиции Трампа просмотрело файлы и закрыло дело в июле.
