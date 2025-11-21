Правда про те, чому файли Епштейна не були оприлюднені за часів адміністрації Байдена

Рубрики
Після того як президент Дональд Трамп підписав Закон про прозорість файлів Епштейна, питання про те, чому матеріали не були оприлюднені за адміністрації Байдена, знову опинилося в центрі американських політичних дебатів. Частина республіканців звинувачує демократів у приховуванні документів, натякаючи, що вони можуть містити компромат на високопоставлених політиків.
Історія справи Епштейна сягає 2005 року, коли поліція вперше отримала свідчення про сексуальне насильство над неповнолітніми. У 2008 році було погоджено суперечливу угоду, за якою він визнав вину та був засуджений до 18 місяців ув’язнення, що багато адвокатів жертв назвали "юридичною капітуляцією".
Коли у 2019 році федеральні прокурори вдруге висунули Епштейну обвинувачення у торгівлі неповнолітніми, він не встиг постати перед судом та помер у своїй камері за невідомих обставин.
Республіканці в США критикують адміністрацію Байдена запитуючи, чому вони не оприлюднили файли Епштейна раніше.
Однак журналістка-розслідувачка Джулі К. Браун пояснила, чому саме матеріали у справі Епштейна так довго залишалися закритими. За її словами, розслідування щодо Епштейна та його спільниці Гіслейн Максвелл все ще тривали, коли Байден був при владі.
Крім того, за її словами, у цей період жертви у справі Епштейна зверталися до ФБР та надавали нову інформацію. Як пояснює Браун, все змінилося, коли Міністерство юстиції Трампа переглянуло файли та закрило справу в липні.
