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Правительство США применило санкции к ряду китайских компаний

Отдельно был добавлен в список Московский физико-технический институт

сегодня, 01:39
Автор:

Ольга Чародий
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Правительство США добавило еще десяток китайских компаний в свой список ограниченной торговли, учитывая проблемы национальной безопасности и внешней политики. Об этом сообщает международное информационное агентство BBC. Этот последний шаг состоялся на фоне роста напряженности между США и Китаем по поводу статуса Тайваня и других вопросов.

Правительство США применило санкции к ряду китайских компаний

США (фото из открытых источников)

Восемь китайских технологических фирм были добавлены в так называемый "список субъектов" за их роль в содействии усилиям китайских военных в сфере квантовых вычислений и приобретении или попытке "приобрести предметы американского происхождения для поддержания военного применения". Министерство торговли США также сообщило, что 16 физических и юридических лиц, работающих в Китае и Пакистане, были добавлены в список из-за их причастности к "незащищенным ядерным мерам Пакистана или программе баллистических ракет".

Отдельно был добавлен в список Московский физико-технический институт.

Напомним, Соединенные Штаты пригласили 110 стран, включая Украину, на "Саммит в поддержку демократии", который состоится в декабре. При этом в список не включили Россию, Китай, Турцию, а из стран ЕС – Венгрию. Зато включили Тайвань, который, согласно официальной позиции Китая, является одной из китайских провинций. Эксперты для издания "Комментарии" прокомментировали этот список и значимость саммита. Саммит – политический сигнал со стороны США, что те готовы поддерживать развивать отношения с теми, кто является для них паритетными партнерами Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает, что данный саммит – это попытка США продемонстрировать, что в ценностном поле они остаются центром условного демократического мира.





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Источник: https://www.bbc.com/news/business-59412139
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