Соединенные Штаты пригласили 110 стран, включая Украину, на "Саммит в поддержку демократии", который состоится в декабре.

Россию и Китай не позвали на саммит за демократию в США: что думают эксперты - фото из открытых источников

При этом в список не включили Россию, Китай, Турцию, а из стран ЕС – Венгрию. Зато включили Тайвань, который, согласно официальной позиции Китая, является одной из китайских провинций.

Эксперты для издания "Комментарии" прокомментировали этот список и значимость саммита.

Саммит – политический сигнал со стороны США, что те готовы поддерживать развивать отношения с теми, кто является для них паритетными партнерами

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает, что данный саммит – это попытка США продемонстрировать, что в ценностном поле они остаются центром условного демократического мира.

"На такой саммит приглашаются государства, которые либо уже являются демократическими, либо развивающиеся, которые так или иначе тяготеют к США или ЕС. Это некая демонстрация, что вы всё еще наши, чем что-то реальное на данное этапе, – поясняет эксперт. – Мероприятие было анонсировано Байденом еще во время предвыборной кампании. Проводится впервые. Сомневаюсь, что после первого такого саммита, тем более в онлайн формате, тем более в усеченном режиме, могут возникнуть некие долгосрочные работоспособные конструкции. Хотя бы потому, что по состоянию на сегодня под такие конструкции нет ресурсной базы".

Игорь Тышкевич предполагает, что скорее саммит – политический сигнал со стороны США, что те готовы поддерживать развивать отношения с теми, кто является для них паритетными партнерами. Демонстративно, по его мнению, и отсечение от саммита тех, кто по отношению к Штатам находится в конкурентной позиции.

Кроме политического пиара для всех сторон, ничего и никому данное мероприятие не принесёт

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук отмечает: для того, чтобы прокомментировать эту новость, нужно немного приоткрыть завесу американской политики, которая в Украине практически никем особо не обсуждается и является для нас некой "заморской тайной", "вещью в себе" и так далее.

"В Украине народ преимущественно думает, что США это какие-то добрые эльфы за океаном, у которых идеальная политическая система, в которой всё хорошо. Разумеется, это не так, – подчеркивает эксперт. – Вообще незамеченными в Украине прошли недавние местные выборы в Штатах. Я говорю о губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси. В первом штате впервые за 10 лет победил кандидат-республиканец, причём с результатом в "50+1". Это – нонсенс, ведь долгое время это был штат демократов, там с большим отрывом победил на выборах Байден. Во втором штате губернатор-демократ смог одержать победу, но едва-едва. Он буквально вырвал её у оппонента-республиканца – тогда как ранее этот штат был полностью "демократическим", у Байдена и у демократов там всегда была огромная поддержка. Сейчас её заметно поубавилось. К чему это длинное вступление и о чём это говорит? К тому и о том, что корни и логику поступков Байдена следует искать не только в его внешних заявлениях и действиях, но и во внутренней политике".

А там, подчеркивает Никита Трачук, всё совершенно не гладко. И на местных выборах в 2022 году политсила Байдена может крупно проиграть оппонентам, что и демонстрируют выборы в Вирджинии и Нью-Джерси.

"Это, в свою очередь, может угрожать второму сроку президента США, на который он идёт – или, скорее, его идут, – поясняет эксперт. – Причём тут саммит и Украина? Да потому что ничем глобально наши политики и тамошние мало чем отличны. Они тоже ищут корни легитимизации в каких-то крупных международных кейсах. А поскольку реально никаких особых международных достижений нет, то занимаются карнавальной политикой. Громкие мероприятия, за которыми стоит пустота. Вот "саммит за демократию". Будут обсуждать, что сегодня угрожает демократии по всему миру. В эпоху пандемии, ковида, в эпоху, когда нам угрожает уже просто всё подряд, от мутации инфекций до голода (а пандемия стала виновником голода сотен миллионов человек) – вот во всё это время нас всех, естественно, волнуют не насущные проблемы, нас волнует демократия. И США собирает клуб друзей поговорить о демократии".

При этом эксперт согласен с тем, что можно и нужно говорить об угрозах демократии. В том числе – о массовых нарушениях прав человека и массовой обкатке новых технологий контроля гражданина и личности, которые используются под шумок пандемии.

"Кьюар-коды как бирка в концлагере на человека, "паспорта здоровья", сегрегация на привитых и непривитых... Это – реальные угрозы демократии, это прообраз digital-концлагеря нового типа, который формируется на наших глазах. Но об этом ведь говорить не будут, – считает Никита Трачук. – А говорить будут, наверняка, об "агрессивных диктаторах", таких как лидеры России, Беларуси или Китая. Или – о правах ЛГБТ как угрозе демократии – в этом контексте логично, что не позвали Венгрию… А потому в данном саммите усматриваю лишь идею администрации Байдена как-то напомнить о себе, провести громкое международное мероприятие, показать лидерство Штатов, их значимость и погружённость в глобальные вопросы. Всё это под вывеской "защиты демократии", хотя даже сама эта фраза уже давно вызывает у половины планеты презрение, недоверие, а на условном Ближнем Востоке и вовсе ненависть".

По мнению эксперта, вряд ли это мероприятие что-то значит для Украины.

"Хотя по итогу обязательно найдут в этом "велику перемогу" и расскажут что США – это наш главный друг и стратегический партнёр. Реально же, кроме политического пиара для всех сторон, ничего и никому данное мероприятие, с моей точки зрения, не принесёт", – резюмирует Никита Трачук.

Ранее "Комментарии" писали, что в США успокоили Шойгу, заявив, что "репетиции ядерного удара по России" не было.

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