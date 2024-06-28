Предложение Путина о прекращении войны против Украины: Трамп удивил реакцией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом заявил, что так называемые мирные "предложения", выдвинутые российским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил телеканала "CNN", цитируя заявление Трампа.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Экс-глава Белого дома сначала уклонился от ответа на вопрос журналистки об условиях Путина, однако она впоследствии снова спросила: "Приемлемы ли для вас условия Путина?".

"Нет, они (предложения Путина — ред.) не приемлемы", – отметил Трамп.

Бывший президент снова повторил, что закончит войну в Украине, если будет переизбран, как он регулярно делает во время предвыборной кампании, однако не предоставил никакой конкретики относительно того, как он собирается это сделать.

В то же время в ходе самих дебатов Дональд Трамп заявил, что Украина не выиграет войну против России.

Экс-президент США заявил, что у страны заканчиваются люди и солдаты.

"Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Они потеряли эти величественные города с золотыми тысячелетними куполами – и все из-за него (Байдена, — ред.) и глупых решений, которые он принял. Россия никогда бы не напала, если бы я был президентом", – заявил Дональд Трамп.

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