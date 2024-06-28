Выиграет ли Украина войну: Трамп дал прямой ответ

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Кравцев Сергей
Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Украина не выиграет войну против России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление он сделал на дебатах с действующим президентом США Джо Байденом, сообщает "Суспільне новини".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп заявил, что у страны заканчиваются люди и солдаты.
Также политик и бизнесмен отметил, что при его президентстве Владимир Путин не забирал земли.
Отметим, в ходе этих же дебатов Джо Байден заявил, что победа кандидата в президенты Дональда Трампа приведет к Третьей мировой войне.
Читайте также на портале "Комментарии" — в штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на запрос "Голоса Америки" рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, но европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме подтвердили позицию, что именно Украина может решить, когда и при каких обстоятельствах вести переговоры с РФ по прекращению боевых действий. Так в администрации президента США прокомментировали информацию в СМИ о якобы наличии "плана" у экс-главы государства, как можно скорее завершить войну. Такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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