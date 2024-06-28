Выиграет ли Украина войну: Трамп дал прямой ответ

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Украина не выиграет войну против России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление он сделал на дебатах с действующим президентом США Джо Байденом, сообщает "Суспільне новини".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп заявил, что у страны заканчиваются люди и солдаты.

"Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Они потеряли эти величественные города с золотыми тысячелетними куполами – и все из-за него (Байдена, — ред.) и глупых решений, которые он принял. Россия никогда бы не напала, если бы я был президентом", – заявил Дональд Трамп.

Также политик и бизнесмен отметил, что при его президентстве Владимир Путин не забирал земли.

"Россия забрала много земли при Обаме, при Байдене. А при мне — нет. Путин знал, что со мной нельзя играть", — сказал кандидат в президенты США.

Отметим, в ходе этих же дебатов Джо Байден заявил, что победа кандидата в президенты Дональда Трампа приведет к Третьей мировой войне.

Читайте также на портале "Комментарии" — в штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на запрос "Голоса Америки" рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, но европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме подтвердили позицию, что именно Украина может решить, когда и при каких обстоятельствах вести переговоры с РФ по прекращению боевых действий. Так в администрации президента США прокомментировали информацию в СМИ о якобы наличии "плана" у экс-главы государства, как можно скорее завершить войну. Такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.



