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Близки ли США к передаче ракет ATACMS Украине: в Пентагоне сняли интригу

Ранее в WSJ появилась информация, что Штаты близки к тому, чтобы одобрить передачу этих ракет Украине

сегодня, 07:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Минобороны США отреагировали на активно распространяющуюся информацию о якобы приближении Вашингтона к решению о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS. В ведомстве заявили, что не располагают информацией о каких-либо планируемых на ближайшее время решениях по этому вопросу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Пентагона Патрик Райдер, сообщает "Радио Свобода".

Близки ли США к передаче ракет ATACMS Украине: в Пентагоне сняли интригу

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников


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"Мне нечего объявить по ATACMS, и я не знаю о каких-либо близких решениях по ATACMS", – заявил спикер.

Известное издание The Wall Street Journal в своем материале написало, что Штаты близки к тому, чтобы одобрить передачу ракетной системы большой дальности ATACMS Украине. 

В статье отмечалось, что президент США Байден не подписал передачу этих ракет, в частности, из-за опасений американских чиновников, что Украина использует эти ракеты для ударов по территории РФ. Мол, это приведет к эскалации. Источники издания заявили, что сейчас вопрос предоставления ракет ATACMS Украине находится на рассмотрении на самом высоком уровне. 

Отметим, ранее стало известно, что члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, представляющие Демократическую и Республиканскую партии, объявили о внесении резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Что касается самого Байдена, то он довольно неоднозначно высказывался о возможности передачи Украине ракет ATACMS. Сначала категорически отрицал такую возможность, а спустя некоторое время интригующе заявил, что это "вопрос все еще в игре".

Читайте также на портале "Комментарии" — есть достаточно высокая вероятность того, что Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS. Такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал американский сенатор-республиканец от штата Айдаго Джим Риш.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-atacms-pentagon-ukraina/32482684.html
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