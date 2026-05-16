«Представляет опасность для общества»: в США вспыхнул новый скандал вокруг состояния Трампа

В Соединенных Штатах резко усилились дискуссии о физическом и психическом состоянии президента Дональда Трампа. Новую волну споров вызвал инцидент в Овальном кабинете, где глава Белого дома во время официального мероприятия, посвященного здоровью матерей, на несколько секунд закрыл глаза и, как показалось многим, задремал прямо за рабочим столом. Об этом пишет Die Zeit.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ситуация получила широкий резонанс после того, как фотограф агентства Reuters опубликовал снимок президента с закрытыми глазами. В ответ официальный аккаунт Белого дома резко раскритиковал публикацию, заявив, что Трамп якобы просто моргнул.

Однако, как отмечает Zeit, этот эпизод лишь усилил давние обсуждения поведения американского лидера. В последние месяцы Трамп регулярно оказывается в центре внимания из-за резких заявлений, угроз в адрес других государств, противоречивых выступлений и признаков физической усталости. В соцсетях также активно обсуждают синяки на руках президента, отеки ног и его неуверенную походку.

Особое внимание привлекло открытое письмо группы из 36 американских специалистов – неврологов, психиатров и психологов, большинство из которых являются бывшими профессорами университетов США. В документе, опубликованном в конце апреля, медики выразили "серьезные опасения" относительно состояния президента.

Авторы письма указали на хаотичность речей Трампа, резкие смены политических позиций, импульсивность и проблемы с концентрацией внимания. Кроме того, специалисты заявили о признаках "маниакально-подобного поведения" и опасной риторике в вопросах применения силы.

При этом медики подчеркнули, что не преследуют политических целей и выступили публично из-за обеспокоенности возможными рисками для общества.

В то же время издание напоминает: американские психиатры традиционно избегают постановки диагнозов публичным фигурам без личного обследования. Это связано с так называемым "правилом Голдуотера", которое запрещает делать профессиональные выводы о психическом состоянии политиков без официальной медицинской оценки.

Несмотря на это, авторы статьи считают, что ситуация вокруг президента США уже требует полноценного клинического обследования.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Конгрессе США сделали тревожное заявление по помощи Украине.



