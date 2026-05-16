«Представляє небезпеку для суспільства»: у США спалахнув новий скандал навколо стану Трампа

У Сполучених Штатах різко посилилися дискусії щодо фізичного та психічного стану президента Дональда Трампа. Нову хвилю суперечок викликав інцидент в Овальному кабінеті, де глава Білого дому під час офіційного заходу, присвяченого здоров'ю матерів, на кілька секунд заплющив очі і, як здалося багатьом, задрімав прямо за робочим столом. Про це пише Die Zeit.

Ситуація набула широкого резонансу після того, як фотограф агентства Reuters опублікував знімок президента із заплющеними очима. У відповідь офіційний обліковий запис Білого дому різко розкритикував публікацію, заявивши, що Трамп нібито просто моргнув.

Однак цей епізод лише посилив давні обговорення поведінки американського лідера. В останні місяці Трамп регулярно опиняється в центрі уваги через різкі заяви, погрози на адресу інших держав, суперечливі виступи та ознаки фізичної втоми. У соцмережах також активно обговорюють синці на руках президента, набряки ніг та його невпевнену ходу.

Особливу увагу привернув відкритий лист групи з 36 американських фахівців – неврологів, психіатрів та психологів, більшість із яких є колишніми професорами університетів США. У документі, опублікованому наприкінці квітня, медики висловили "серйозні побоювання" щодо стану президента.

Автори листа вказали на хаотичність промов Трампа, різкі зміни політичних позицій, імпульсивність та проблеми з концентрацією уваги. Крім того, фахівці заявили про ознаки "маніакально-подібної поведінки" та небезпечну риторику у питаннях застосування сили.

При цьому медики підкреслили, що не мають політичних цілей і виступили публічно через занепокоєння можливими ризиками для суспільства.

Водночас, видання нагадує: американські психіатри традиційно уникають постановки діагнозів публічним фігурам без особистого обстеження. Це з так званим "правилом Голдуотера", яке забороняє робити професійні висновки про психічний стан політиків без офіційної медичної оцінки.

Попри це автори статті вважають, що ситуація навколо президента США вже потребує повноцінного клінічного обстеження.

