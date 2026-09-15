Предупреждение Китаю и РФ: какое сверхоружие впервые развернули США

США разместили на орбите космическую систему, предназначенную для защиты американских военных и противодействия вражеским действиям в космосе. Об этом заявил министр ВВС США Трой Мэйнк в интервью The Washington Post.

США. Фото: из открытых источников

По словам министра, речь идет о первой публично признанной Вашингтоном наступательной способности в космосе. При этом американские власти не раскрывают, какое именно оружие было развернуто и какими характеристиками оно обладает.

Мэйнк объяснил, что новая система должна обеспечить США возможность контролировать ситуацию в космосе и защищать американские силы от действий потенциального противника.

Источник газеты в американских структурах на условиях анонимности уточнил, что подобные возможности могут включать уничтожение вражеского спутника, если тот используется для наведения оружия на американских военнослужащих либо спутники США.

Публичное признание Вашингтона фактически стало предупреждением потенциальным противникам. США уже не первый год заявляют, что Россия и Китай развивают технологии, способные угрожать американской космической инфраструктуре.

В частности, американская сторона указывает на разработку средств, способных выводить из строя спутники с помощью лазеров или систем радиоэлектронного подавления.

Мэйнк подчеркнул, что раскрытие информации о новой способности имеет прежде всего сдерживающий эффект. По его словам, противник должен понимать, что США располагают средствами для защиты своих сил от враждебных действий в космосе.

Параллельно Вашингтон развивает еще одно направление — создание сети космических ракет. В перспективе их планируют интегрировать в американскую систему противоракетной обороны "Золотой купол".

Таким образом, космос все активнее превращается в отдельный театр военного противостояния, где США, Россия и Китай наращивают возможности не только для наблюдения и связи, но и для противодействия космическим системам друг друга.

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