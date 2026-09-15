Попередження Китаю та РФ: яку надзброю вперше розгорнули США

США розмістили на орбіті космічну систему, призначену для захисту американських військових та протидії ворожим діям у космосі. Про це заявив міністр ВПС США Трой Мейнк в інтерв'ю The Washington Post.

США. Фото: із відкритих джерел

За словами міністра, йдеться про першу публічно визнану Вашингтоном наступальну здатність у космосі. При цьому американська влада не розкриває, яку саме зброю було розгорнуто і які характеристики вона має.

Мейнк пояснив, що нова система має забезпечити США можливість контролювати ситуацію в космосі та захищати американські сили від дій потенційного супротивника.

Джерело газети в американських структурах на умовах анонімності уточнило, що подібні можливості можуть включати знищення супутника ворожого, якщо той використовується для наведення зброї на американських військовослужбовців або супутники США.

Публічне визнання Вашингтона фактично стало попередженням потенційним супротивникам. США вже не перший рік заявляють, що Росія та Китай розвивають технології, здатні загрожувати американській космічній інфраструктурі.

Зокрема, американська сторона вказує на розробку засобів, здатних виводити з ладу супутники за допомогою лазерів чи систем радіоелектронного придушення.

Мейнк підкреслив, що розкриття інформації про нову здатність має насамперед стримуючий ефект. За його словами, противник повинен розуміти, що США мають у своєму розпорядженні засоби для захисту своїх сил від ворожих дій у космосі.

Паралельно Вашингтон розвиває ще один напрямок – створення мережі космічних ракет. У перспективі їх планують інтегрувати до американської системи протиракетної оборони "Золотий купол".

Таким чином, космос все активніше перетворюється на окремий театр військового протистояння, де США, Росія та Китай нарощують можливості не тільки для спостереження та зв'язку, а й для протидії космічним системам один одного.

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