Преемник Трампа в 2028 году: чьи позиции усиливает война на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на международной арене, в частности, конфликт на Ближнем Востоке, существенно изменило политические котировки внутри Республиканской партии США. Как сообщает NBC News, действующий госсекретарь Марко Рубио стремительно набирает баллы как вероятный кандидат в президенты 2028 года, составляя серьезную конкуренцию вице-президенту Джею Ди Вэнсу.

Джей ди Венс, Дональд Трамп и Марко Рубио

По информации источников, Дональд Трамп уже приступил к неформальным консультациям со своим окружением и финансовыми донорами, пытаясь определить будущего лидера движения. Ключевой поворот произошел во время закрытой встречи в имении Мар-а-Лаго в конце февраля.

"На встрече, где присутствовало 25 главных доноров республиканцев, Рубио получил почти единодушную поддержку", — отмечает издание.

Такой успех госсекретаря связывают с его активным участием в разрешении глобальных кризисов от противодействия режиму в Венесуэле до сдерживания Ирана. Это сделало его лицом американской внешней политики и прибавило весу в глазах партийной элиты.

В то же время эксперты отмечают, что точку в этом противостоянии ставить рано. Несмотря на симпатии доноров, Джей Ди Вэнс остается лидером симпатий среди рядовых поклонников движения MAGA.

"Пока рано утверждать, что Рубио станет следующим кандидатом в президенты, поскольку Вэнс сохраняет уверенное преимущество над ним в опросах среди избирателей", — резюмирует NBC.

Таким образом, у Республиканской партии формируется интересная дуэль: опытный дипломат Рубио против идеологического фаворита электората Вэнса.

Напомним, портал "Комментарии" писали , что по словам президента США, кубинское руководство осознает неизбежность краха нынешней системы и активно ищет пути для переговоров. Главную роль в этом процессе Трамп планирует отдать действующему Государственному секретарю Марко Рубио, имеющему кубинское происхождение.

"Они очень сильно хотят заключить соглашение, поэтому я собираюсь поставить туда Марк Рубио, и мы увидим, как это сработает", — поделился планами Трамп.