Наступник Трампа у 2028 році: чиї позиції посилює війна на Близькому Сході

Загострення ситуації на міжнародній арені, зокрема конфлікт на Близькому Сході, суттєво змінило політичні котирування всередині Республіканської партії США. Як повідомляє NBC News, чинний держсекретар Марко Рубіо стрімко набирає бали як імовірний кандидат у президенти 2028 року, складаючи серйозну конкуренцію віцепрезиденту Джею Ді Венсу.

Джей ді Венс, Дональд Трамп і Марко Рубіо

За інформацією джерел, Дональд Трамп уже розпочав неформальні консультації зі своїм оточенням та фінансовими донорами, намагаючись визначити майбутнього лідера руху. Ключовий поворот відбувся під час закритої зустрічі в маєтку Мар-а-Лаго наприкінці лютого.

"На зустрічі, де були присутні 25 головних донорів республіканців, Рубіо здобув майже одностайну підтримку", — зазначає видання.

Такий успіх держсекретаря пов’язують із його активною участю у розв'язанні глобальних криз — від протидії режиму у Венесуелі до стримування Ірану. Це зробило його обличчям американської зовнішньої політики та додало ваги в очах партійної еліти.

Водночас експерти наголошують, що крапку в цьому протистоянні ставити зарано. Попри симпатії донорів, Джей Ді Венс залишається лідером симпатій серед рядових прихильників руху MAGA.

"Поки зарано стверджувати, що Рубіо стане наступним кандидатом у президенти, оскільки Венс зберігає упевнену перевагу над ним в опитуваннях серед виборців", — резюмує NBC.

Таким чином, у Республіканській партії формується цікава дуель: досвідчений дипломат Рубіо проти ідеологічного фаворита електорату Венса.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писали, що за словами президента США, кубинське керівництво усвідомлює неминучість краху нинішньої системи та активно шукає шляхів для переговорів. Головну роль у цьому процесі Трамп планує віддати чинному Державному секретарю Марко Рубіо, який має кубинське походження.

"Вони дуже сильно хочуть укласти угоду, тому я збираюся поставити туди Марко Рубіо, і ми побачимо, як це спрацює", — поділився планами Трамп.