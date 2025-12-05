logo

Прекращение войны РФ против Украины: Вэнс назвал самое большое разочарование
НОВОСТИ

Прекращение войны РФ против Украины: Вэнс назвал самое большое разочарование

Вице-президент говорит, что есть надежда, что в ближайшие недели в вопросе урегулирования войны в Украине появятся хорошие новости

5 декабря 2025, 06:48
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал самым большим разочарованием за время пребывания в должности неудачу в заключении соглашения о прекращении войны России против Украины, но говорит, что "остается оптимистом" и видит "значительный прогресс" в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", свое заявление вице-президент сделал в интервью "NBS News".

Прекращение войны РФ против Украины: Вэнс назвал самое большое разочарование

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

На уточняющий вопрос о самом большом разочаровании на посту вице-президента Вэнс назвал неудачу в заключении соглашения о прекращении войны России против Украины.

"...Послушайте, ситуация между Россией и Украиной является источником постоянного разочарования, я думаю, для всего Белого дома. ... мы действительно считали – и вы миллион раз слышали, как президент (США Дональд Трамп – ред.) это повторял, что это будет самая легкая война для урегулирования. И, если бы вы сказали, что мира на Ближнем Востоке легче достичь, чем мира в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сумасшедшие", – отметил Вэнс.

При этом вице-президент добавил, что он по-прежнему настроен оптимистически по этому вопросу, ведь считает, что администрация Трампа достигла значительного прогресса, но финиш еще впереди.

Джей Ди Вэнс отметил, что надежда остается и в ближайшие недели в этом направлении могут появиться хорошие новости.

Читайте также на портале "Комментарии" — Джей Ди Вэнс набросился на тех политиков в США, которые выступают против проекта "мирного плана" из 28 пунктов. В частности, негативные оцени об этом проекта плана высказывали даже в Республиканской партии. Как передает портал "Комментарии", серию постов на эту тему вице-президент опубликовал в своем X.




Источник: https://www.nbcnews.com/politics/jd-vance/vance-says-antisemitism-isnt-exploding-right-rcna247414
