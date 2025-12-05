Припинення війни РФ проти України: Венс назвав найбільше розчарування

Рубрики
Віце-президент США Джей Ді Венс назвав найбільшим розчаруванням за час перебування на посаді невдачу у укладенні угоди про припинення війни Росії проти України, але каже, що "залишається оптимістом" і бачить "значний прогрес" у цьому питанні. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву віце-президент зробив в інтерв'ю "NBS News".
Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел
На уточнююче питання про найбільше розчарування на посаді віце-президента Венс назвав невдачу укладання угоди про припинення війни Росії проти України.
При цьому віце-президент додав, що він, як і раніше, оптимістично налаштований з цього питання, адже вважає, що адміністрація Трампа досягла значного прогресу, але фініш ще попереду.
Джей Ді Венс зазначив, що надія залишається і найближчими тижнями у цьому напрямі можуть з'явитися гарні новини.
