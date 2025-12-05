Припинення війни РФ проти України: Венс назвав найбільше розчарування

Віце-президент США Джей Ді Венс назвав найбільшим розчаруванням за час перебування на посаді невдачу у укладенні угоди про припинення війни Росії проти України, але каже, що "залишається оптимістом" і бачить "значний прогрес" у цьому питанні. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву віце-президент зробив в інтерв'ю "NBS News".

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

На уточнююче питання про найбільше розчарування на посаді віце-президента Венс назвав невдачу укладання угоди про припинення війни Росії проти України.

"…Послухайте, ситуація між Росією та Україною є джерелом постійного розчарування, я думаю, для всього Білого дому. … ми дійсно вважали — і ви мільйон разів чули, як президент (США Дональд Трамп – ред.) це повторював — що це буде найлегша війна для врегулювання. І, якби ви сказали, що миру на Близькому Сході легше досягти, ніж миру у Східній Європі, я б сказав, що ви божевільні", – зазначив Венс.

При цьому віце-президент додав, що він, як і раніше, оптимістично налаштований з цього питання, адже вважає, що адміністрація Трампа досягла значного прогресу, але фініш ще попереду.

Джей Ді Венс зазначив, що надія залишається і найближчими тижнями у цьому напрямі можуть з'явитися гарні новини.

