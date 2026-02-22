Премьер Дании высмеяла Трампа из-за "медицинского корабля" США к Гренландии

Рубрики
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен иронически отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа об отправке в Гренландию крупного медицинского корабля. Трамп утверждал, что отправил корабль, чтобы помочь людям, якобы не получающим надлежащего лечения на территории Дании.
Премьер Дании высмеяла Трампа. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social рассказал, что отправил "медицинский корабль" в Гренландию.
На это отреагировала премьер Дании. В своем сообщении Фредериксен прямо не упомянула американского лидера, однако ее слова прозвучали как ответ на инициативу Трампа.
Заявление Трампа появилось через несколько часов после сообщения Объединенного арктического командования Дании об эвакуации члена экипажа американской подводной лодки в водах Гренландии, нуждавшейся в неотложной медицинской помощи.
