Премьер Дании высмеяла Трампа из-за "медицинского корабля" США к Гренландии

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен иронически отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа об отправке в Гренландию крупного медицинского корабля. Трамп утверждал, что отправил корабль, чтобы помочь людям, якобы не получающим надлежащего лечения на территории Дании.

Премьер Дании высмеяла Трампа. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social рассказал, что отправил "медицинский корабль" в Гренландию.

"Совместно с отличным губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправим в Гренландию большой медицинский корабль-госпиталь, чтобы оказать помощь многим больным людям, которые там не получают необходимого лечения. Он уже в пути!!!", — написал Трамп.

На это отреагировала премьер Дании. В своем сообщении Фредериксен прямо не упомянула американского лидера, однако ее слова прозвучали как ответ на инициативу Трампа.

"Я рада жить в стране, где все имеют свободный и равный доступ к здравоохранению. Где не страховка и не состояние определяют, получишь ли ты должное лечение. Такой же подход применяется в Гренландии. Хорошего дня всем вам!", — отреагировала Фредериксен, которая таким образом раскритиковала систему здравоохранения США.

Заявление Трампа появилось через несколько часов после сообщения Объединенного арктического командования Дании об эвакуации члена экипажа американской подводной лодки в водах Гренландии, нуждавшейся в неотложной медицинской помощи.

