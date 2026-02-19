logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США У США перефарбують президентський літак в улюблені кольори Трампа: який вигляд матиме (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

У США перефарбують президентський літак в улюблені кольори Трампа: який вигляд матиме (ФОТО)

У США змінюють дизайн президентського літака Air Force One. Нові кольори відображатимуть естетику Дональда Трампа.

19 лютого 2026, 13:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У США готують новий дизайн для президентського літака Air Force One з додаванням золотого кольору, який давно асоціюється з естетикою Дональда Трампа. Про оновлення повідомили у Військово-повітряних силах США.

У США перефарбують президентський літак в улюблені кольори Трампа: який вигляд матиме (ФОТО)

Літак Трампа. Фото ілюстративне

За даними Пентагону, модернізовані літаки отримають червоно-біло-золоту та темно-синю кольорову гаму. Йдеться не лише про основний борт президента варіацію Boeing VC-25B на базі 747, а й про чотири літаки C-32, які часто використовують як Air Force Two для перевезення віцепрезидента та інших високопосадовців.

Класична біло-блакитна схема головного літака президента США використовується з 1960-х років та була введена Кеннеді. Однак Трамп ще під час свого першого терміну виступав за зміну дизайну, вважаючи його застарілим. Його наступник Джо Байден відмовився від масштабного перефарбування, але нині концепцію повернули до порядку денного.

У США перефарбують президентський літак в улюблені кольори Трампа: який вигляд матиме (ФОТО) - фото 2

Те, як виглядає Air Force One сьогодні. Фото: ВПС США

У США перефарбують президентський літак в улюблені кольори Трампа: який вигляд матиме (ФОТО) - фото 2

Новий вигляд президентського літака за бажанням Трампа. Фото: ВПС США

Нові кольори також з’являться на розкішному Boeing 747-8i, який Катар минулого року подарував Трампу, а кошти на його модернізацію понесе уряд США. Хоча незрозуміло, скільки коштуватиме фарбування, у ВПС США заявили, що нові вимоги до кольору "не призведуть до додаткових затримок або витрат для програми".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що назвали найгіршого президента США в історії.

Також "Коментарі" писали, що нове опитування показує, як американці насправді ставляться до першої леді США Меланії Трамп.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/cpd8zx4qdz6o
Теги:

Новини

Всі новини