У США перефарбують президентський літак в улюблені кольори Трампа: який вигляд матиме (ФОТО)

У США готують новий дизайн для президентського літака Air Force One з додаванням золотого кольору, який давно асоціюється з естетикою Дональда Трампа. Про оновлення повідомили у Військово-повітряних силах США.

Літак Трампа. Фото ілюстративне

За даними Пентагону, модернізовані літаки отримають червоно-біло-золоту та темно-синю кольорову гаму. Йдеться не лише про основний борт президента варіацію Boeing VC-25B на базі 747, а й про чотири літаки C-32, які часто використовують як Air Force Two для перевезення віцепрезидента та інших високопосадовців.

Класична біло-блакитна схема головного літака президента США використовується з 1960-х років та була введена Кеннеді. Однак Трамп ще під час свого першого терміну виступав за зміну дизайну, вважаючи його застарілим. Його наступник Джо Байден відмовився від масштабного перефарбування, але нині концепцію повернули до порядку денного.

Те, як виглядає Air Force One сьогодні. Фото: ВПС США

Новий вигляд президентського літака за бажанням Трампа. Фото: ВПС США

Нові кольори також з’являться на розкішному Boeing 747-8i, який Катар минулого року подарував Трампу, а кошти на його модернізацію понесе уряд США. Хоча незрозуміло, скільки коштуватиме фарбування, у ВПС США заявили, що нові вимоги до кольору "не призведуть до додаткових затримок або витрат для програми".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що назвали найгіршого президента США в історії.

Також "Коментарі" писали, що нове опитування показує, як американці насправді ставляться до першої леді США Меланії Трамп.