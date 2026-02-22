logo_ukra

Прем'єрка Данії висміяла Трампа через "медичний корабель" США до Гренландії
commentss НОВИНИ Всі новини

Прем’єрка Данії висміяла Трампа через "медичний корабель" США до Гренландії

Метте Фредеріксен іронічно відреагувала на заяву Дональда Трампа про відправлення медичного корабля до Гренландії.

22 лютого 2026, 13:31
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен іронічно відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про відправлення до Гренландії великого медичного корабля. Трамп стверджував, що відправив корабель, аби допомогти людям, які нібито не отримують належного лікування на території Данії.

Прем’єрка Данії висміяла Трампа через "медичний корабель" США до Гренландії

Прем’єрка Данії висміяла Трампа. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social розповів, що відправив "медичний корабель" до Гренландії.

"Спільно з чудовим губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі ми відправимо до Гренландії великий медичний корабель-госпіталь, щоб надати допомогу багатьом хворим людям, які там не отримують необхідного лікування. Він уже в дорозі!!!", — написав Трамп.

На це відреагувала прем'єрка Данії. У своєму повідомленні Фредеріксен прямо не згадала американського лідера, однак її слова прозвучали як відповідь на ініціативу Трампа.

"Я рада жити в країні, де всі мають вільний і рівний доступ до охорони здоров'я. Де не страховка і не статки визначають, чи отримаєш ти належне лікування. Такий самий підхід застосовується в Гренландії. Гарного недільного дня всім вам!", — відреагувала Фредеріксен, яка таким чином розкритикувала систему охорони здоров'я в США.

Заява Трампа з’явилася за кілька годин після повідомлення Об’єднаного арктичного командування Данії про евакуацію члена екіпажу американського підводного човна у водах Гренландії, який потребував невідкладної медичної допомоги.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як королева Нідерландів висміяла Трампа у прямому ефірі.

Також "Коментарі" писали, що в США перефарбують президентський літак в улюблені кольори Трампа.



