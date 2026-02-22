Прем’єрка Данії висміяла Трампа через "медичний корабель" США до Гренландії

Рубрики
Slava Kot
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен іронічно відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про відправлення до Гренландії великого медичного корабля. Трамп стверджував, що відправив корабель, аби допомогти людям, які нібито не отримують належного лікування на території Данії.
Прем’єрка Данії висміяла Трампа. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social розповів, що відправив "медичний корабель" до Гренландії.
На це відреагувала прем'єрка Данії. У своєму повідомленні Фредеріксен прямо не згадала американського лідера, однак її слова прозвучали як відповідь на ініціативу Трампа.
Заява Трампа з’явилася за кілька годин після повідомлення Об’єднаного арктичного командування Данії про евакуацію члена екіпажу американського підводного човна у водах Гренландії, який потребував невідкладної медичної допомоги.
