Президентская гонка в США: Байден принял решение по второму сроку

Президент США Джо Байден заявил, что собирается баллотироваться на следующих президентских выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал в Twitter 25 апреля.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш [момент]", – написал Байден.

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Глава Белого дома призвал сторонников присоединяться к нему и "завершить работу".

Джо Байден также выложил видео, которое начинается с записи протестов в январе 2021 года перед объявлением его победителем президентской гонки. Тогда сторонники его соперника, экс-президента Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Также на видеоролике показан митинг активистов за право на аборт перед Верховным судом США в 2022 году.

Байден объявил, что главной целью его первого президентского срока была свобода и защита демократии и прав людей.

"Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще это делаем", — отметил президент.

Он поделился своим виденьем, что в ближайшее время люди столкнуться перед нелегким вызовом, чтобы защитить свои свободы и права.

"Я знаю, каким должен быть ответ, и я думаю, что ты тоже. Это не время, чтобы быть самодовольным. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание", – заявил Джо Байден.

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали, что Джо Байден объявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах в США. Но тогда это еще было неофициальное заявление. Тогда эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу проанализировали это решение.



