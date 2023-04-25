Президентская гонка в США: Байден принял решение по второму сроку

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден заявил, что собирается баллотироваться на следующих президентских выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал в Twitter 25 апреля.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
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Глава Белого дома призвал сторонников присоединяться к нему и "завершить работу".
Джо Байден также выложил видео, которое начинается с записи протестов в январе 2021 года перед объявлением его победителем президентской гонки. Тогда сторонники его соперника, экс-президента Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Также на видеоролике показан митинг активистов за право на аборт перед Верховным судом США в 2022 году.
Байден объявил, что главной целью его первого президентского срока была свобода и защита демократии и прав людей.
Он поделился своим виденьем, что в ближайшее время люди столкнуться перед нелегким вызовом, чтобы защитить свои свободы и права.
Отметим, ранее "Комментарии" сообщали, что Джо Байден объявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах в США. Но тогда это еще было неофициальное заявление. Тогда эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу проанализировали это решение.
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