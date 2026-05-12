Президентские выборы: Трамп раскрыл на кого будет делать ставку в 2028 году

Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марка Рубио "командой мечты" на президентские выборы 2028 года. При этом он все же не стал заявлять о своей официальной поддержке. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Hill".

Во время выступления на мероприятии в честь Недели национальной полиции Трамп одобрительно отозвался о Вэнсе и Рубио. Он назвал этот тандем "командой мечты", а выбор Джей Ди Вэнса — "идеальным".

"Кому нравится Джей Ди Вэнс? Кому нравится Марко Рубио? Отлично. Звучит как хороший выбор", — отметил американский президент.

В то же время глава Белого дома акцентировал, что его заявление не означает автоматического выдвижения обоих политиков в 2028 году. По данным политических стратегов, президент США продолжает изучать реакцию общественности и спонсоров на потенциальных кандидатов.

Отмечается, что такой подход – постоянная проверка отношения людей к окружению — является характерным стилем политической деятельности Трампа.

Марко Рубио уже участвовал в президентской гонке в 2016 году, но проиграл праймериз Дональду Трампу. Впоследствии он работал в Сенате, пока не присоединился ко второй администрации Трампа. В декабре он заявлял, что будет "одним из первых, кто поддержит" Вэнса, если тот решит баллотироваться в президенты.

Джей Ди Вэнс также занимал должность сенатора до того, как стал вице-президентом. Пока ни один из политиков официально не объявил о старте собственной кампании на 2028 год.

Опрос, проведенный с 30 марта по 13 апреля, показал, что только 37% взрослых одобряют деятельность Трампа в должности президента.



