Президентські вибори: Трамп розкрив на кого робитиме ставку у 2028 році

Президент США Дональд Трамп назвав віце-президента Джей Ді Венса та держсекретаря Марка Рубіо "командою мрії" на президентські вибори 2028 року. При цьому він все ж таки не став заявляти про свою офіційну підтримку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "The Hill".

Під час виступу на заході на честь Тижня національної поліції Трамп схвально відгукнувся про Венса та Рубіо. Він назвав цей тандем "командою мрії", а вибір Джей Ді Венса — "ідеальним".

"Кому подобається Джей Ді Венс? Кому подобається Марко Рубіо? Відмінно. Звучить як добрий вибір", — зазначив американський президент.

Водночас глава Білого дому наголосив, що його заява не означає автоматичного висування обох політиків у 2028 році. За даними політичних стратегів, президент США продовжує вивчати реакцію громадськості та спонсорів на потенційних кандидатів.

Зазначається, що такий підхід – постійна перевірка ставлення людей до оточення є характерним стилем політичної діяльності Трампа.

Марко Рубіо вже брав участь у президентських перегонах у 2016 році, але програв праймеріз Дональду Трампу. Згодом він працював у Сенаті, доки не приєднався до другої адміністрації Трампа. У грудні він заявляв, що буде "одним із перших, хто підтримає" Венса, якщо той вирішить балотуватися у президенти.

Джей Ді Венс також обіймав посаду сенатора до того, як став віце-президентом. Поки що жоден із політиків офіційно не оголосив про старт власної кампанії на 2028 рік.

Опитування, проведене з 30 березня по 13 квітня, показало, що лише 37% дорослих схвалюють діяльність Трампа на посаді президента.



