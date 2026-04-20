Трампу об этом точно не сообщат: что произошло с рейтингом президента США

Рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа в Соединенных Штатах рухнул до нового минимума. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Опрос, проведенный с 30 марта по 13 апреля, показал, что только 37% взрослых одобряют деятельность Трампа в должности президента.

При этом половина опрошенных сейчас категорически не одобряет деятельность американского лидера, а 63% опрошенных выражают несогласие с его действиями.

По словам аналитиков, рейтинг поддержки президента США падает на фоне роста обеспокоенности американцев по поводу войны с Ираном и роста расходов.

президент США Дональд Трамп через год после возвращения в Белый дом сталкивается с резким падением поддержки среди избирателей. Как отмечает The Times, период политического "медового месяца" для главы государства фактически завершился на фоне нарастающих противоречивых решений и кризисов.

Социологи фиксируют: второй президентский термин Трампа начался с радикальных шагов, спровоцировавших международную турбулентность. Несмотря на обещания избегать новых войн, внешняя политика Вашингтона привела к военной операции в Венесуэле, усилению давления на Кубу и эскалации конфликта с Ираном, что вызвало глобальные экономические потрясения, включая нефтяной кризис.

Опрос YouGov показывает, что американцы все чаще требуют от президента сосредоточиться на внутренних проблемах, прежде всего, на экономике. Формально администрации удается удерживать инфляцию на уровне около 3%, что заметно ниже пиков при Джо Байдене. Однако доверие к экономической политике падает, эксперты указывают на так называемый "тарифный хаос" и непредсказуемые решения Белого дома.



