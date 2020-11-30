Президентские выборы в США: какое будущее ждет Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики, которые должны собраться 14 декабря, отдадут большинство голосов за его конкурента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена (который, согласно последним данным, победил). "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, стоит ли ждать каких-то сюрпризов и будет ли открыта "охота на Трампа" после того, как он сложит президентские полномочия.



Цели Трампа

По мнению политического эксперта, дипломата Вадима Трюхана, своими действиями Трамп пытается достичь двух целей:

1) максимально консолидировать республиканский электорат с тем, чтобы на выборах в Сенат демократам не удалось получить большинство;

2) заложить основы для возвращения в Белый Дом через 4 года.

"Именно поэтому Трамп придумывает новые и новые декоративные уловки, которые призваны показать его силу, – уверен дипломат. – Вместе с тем, он уже внутренне готов покинуть свой пост в соответствии с американскими традициями. Ведь для него, как и для любого его предшественника, Америка всегда стояла на первом месте".

Вадим Трюхан уверен, что ни о каком "американском майдане", как любят прогнозировать российские пропагандисты, не может быть и речи.

"Символичные выступления, которые показывают авторитет Трампа среди части американского общества – да. Но не более. А после инаугурации он станет рядовым, но очень уважаем гражданином США. Ведь политических преследований бывших президентов там не бывает", – подчеркивает эксперт.

Изъятие рычагов власти

"Сейчас не имеет большого значения, покидает ли президент Дональд Трамп свой пост или же ему удастся сохранить его на следующие четыре года. Главное состоит в том, что запущены мощнейшие исторические процессы – и у Дональда Трампа есть важная историческая миссия", – отмечает доктор политических наук, профессор Валентин Якушик.

По его мнению, происходящие в настоящее время в США политические и юридические процессы, связанные с, как представляется, успешной попыткой изъятия рычагов власти у президента Дональда Трампа, проявляют себя на следующих уровнях:

1. Формально-юридический и институциональный уровень.

Центральная административная власть в США полностью официально переходит в руки бюрократии Демократической партии. И связанным с нею государственным служащим больше не нужно вести "подпольную партизанскую борьбу" с "президентом-популистом", противником глобалистов.

2. Легитимность центральной власти.

Политическая легитимность власти нового президента и вице-президента США бесповоротно подорвана. Как минимум треть (если не половина) населения США уверены, что выборы были фальсифицированы руководством Демократической партии и победа "была бессовестным образом украдена" у президента Дональда Трампа.

3. Уровень возможной новой политической динамики.

Дональд Трамп может стать реальным динамичным харизматичным лидером традиционалистского, консервативного движения США и связанного с ним общемирового движения, направленного против псевдолиберального глобалистского партийно-государственного истеблишмента.

4. Уровень осознания избирательных и иных политтехнологий, ориентированных на смену политического режима.

Обобщение опыта президентской избирательной кампании в США и её последствий создали дополнительный мощный интеллектуальный арсенал для противостояния стратегиям и тактикам "ползучих государственных переворотов" и "цветных революций".

5. Архетипический уровень.

Дональд Трамп имеет все шансы стать образцом несгибаемого борца за благополучие своего отечества, за естественные и конституционные права граждан, противника бессовестных манипуляторов, вдохновителя "осушения застойных болот" государственной бюрократии.

Ранее "Комментарии" писали, что Трамп может сделать громкое заявление в день инаугурации Байдена.

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