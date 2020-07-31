Президентские выборы в США: сможет ли Трамп перенести голосование на следующий год

Президент США Дональд Трамп высказал идею о том, чтобы отложить президентские выборы, которые должны состояться в ноябре текущего года. Однако представители Конгресса США не поддержали идею. "Комментарии" узнали у экспертов, рискнет ли нынешний глава Белого дома пойти на такой шаг, и чем это все может для него обернуться.

"Для Трампа лучше, чтобы электорат обсуждал искусственно созданные темы"

Твит президента Трампа, в котором он намекает на возможность переноса выборов, не стоит воспринимать слишком серьезно. Так считает эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула.



"С его стороны это не декларация реальных намерений, а, скорее, еще один элемент предвыборной борьбы, – поясняет эксперт. – Громкие, неожиданные и радикальные заявления – характерная черта его кампании. Вероятно, их основная цель – отвлечь внимание от реальных проблем страны (тяжелое экономическое положение и пандемия), которые ставят вопрос об эффективности его управления. Для Трампа лучше, чтобы электорат обсуждал искусственно созданные темы – а не те, которые угрожают его имиджу успешного лидера и умелого управленца".

По мнению Николая Замикулы, с практической точки зрения любые инициативы по переносу выборов не имеют никаких перспектив, и ничем хорошим для Трампа не закончатся.

"Во-первых, для инициирования такого решения нужно согласие обеих палат Конгресса. В условиях большинства демократов в Палате Представителей – такое согласие получить невозможно, – отмечает эксперт. – Во-вторых, американское законодательство дает четкие временные рамки для полномочий президента – при этом они никак не привязаны к выборам. Пройдут ли выборы вовремя, или будут отложены, полномочия Трампа и его команды истекают 20 января 2021 года. На следующий день – если к тому моменту выборы не состоятся – они перейдут к временному президенту".

Углубляться в американское законодательство и высчитывать, как же будет выстраиваться линия претендентов на эту должность в январе 2021 годы – задача бесперспективная, уверен Николай Замикула.

"Ведь такое развитие событий – невероятный сценарий, – говорит он. – Выборы президента США никогда до сих пор не переносились, даже в условиях войн (в том числе – Гражданской) и экономических депрессий. И сегодня явно не тот случай, чтобы отказываться от такой замечательной традиции. Это понимают все заинтересованные стороны. Против такого шага уже выступили и ключевые фигуры Республиканской партии – например, лидер большинства в Сенате М. Макконнелл и лидер меньшинства в Палате Представителей К. Маккарти, влиятельный сенатор Л. Греем".

Эксперт обращает внимание, что и сам Трамп, уже поясняет, что ничего не имеет против выборов по плану – однако хочет, чтобы они прошли "правильно".

"Тому, что он считает "неправильным" в актуальном избирательном процессе, посвящена первая часть его сообщения, – продолжает Николай Замикула. – Речь идет о проведении исключительно "почтового голосования", которое власти штатов инициируют в качестве защитной меры в условиях пандемии".

Такой подход уже утвержден в некоторых штатах (в том числе – в Калифорнии, Юте, Колорадо), и рассматривается в других. Однако Трамп считает, что такая практика создает широкое пространство для фальсификаций.

"На его критику данных мер стоит обратить особое внимание, – уверен эксперт. – По сути, Трамп ставит под сомнение прозрачность процесса голосования и легитимность его результатов – которые, судя по рейтингам кандидатов, весьма вероятно будут неудачными для него".

Для чего это нужно – вопрос дискуссионный, считает Николай Замикула.

"С одной стороны, он может готовиться (и готовить свой электорат) к непризнанию результатов выборов и продолжению борьбы за кресло президента уже в суде, после подачи апелляций, – поясняет эксперт. – С другой стороны, нельзя исключать, что он таким образом уже сейчас готовит плацдарм для отступления в случае поражения. То есть, всё же откажется от дальнейшей борьбы после голосования, однако будет активно продвигать в информационном пространстве версию о том, что проиграл исключительно из-за махинаций оппонентов. Это может рассматриваться как возможность сохранить репутацию сильного игрока, не знающего поражений (по крайней мере – в честной борьбе)".

"США так же манипулятивны внутри, как и наша страна"

"Перенос выборов? Оставьте наши мерки при себе – это Америка, – говорит политический консультант Александр Вербицкий. – Наша страна заполитизирована донельзя. С этим можно не соглашаться, но так мы живем. Для нас выборы – нечто обычное и заурядное. Действо, происходящее часто и ничего особого не приносящее, за исключением случаев, когда всем всё надоело и пора менять знаковую фигуру (президентские-2019 год, третий тур 2004 год) или "народное недовольство" с непредсказуемыми последствиями (Майданы-2004, 2014 г .г.)".

В США же, отмечает Александр Вербицкий, всё "прозаичнее". Демократия там имеет "системный" характер – с точки зрения хотя бы нахождения у власти президента страны (по два срока), за редким исключением.

"Это – первое, – отмечает эксперт. – Второе – стрельба американских граждан в своих соотечественников (вспомнить хотя бы 17 июня 2015 года, когда 21-летний белокожий Дилан Руф в африканской методистской епископальной церкви Эмануэль расстрелял прихожан) не является чем-то необычным, как и насилие полицейских над подозреваемыми. В тот раз (2015 год) поднялась Америка? Нет! Было заявление президента Барака Обамы и соболезнование генсека ООН Пан Ги Муна".

Что сегодня не так, при том, что всё имущество в США (особенно в торговых центрах, модных брендовых бутиках) застраховано? А "не так", подчеркивает Александр Вербицкий – всё. И это понимают очень многие.

"Например, оказалось, что США не так монолитны изнутри, как это могло бы показаться. И так же манипулятивны внутри, как и наша страна, – отмечает эксперт. – И Трамп, при том, что сегодня сложно говорить о предпочтениях избирателей, достаточно жестко наводит порядок с помощью расширения госпрограммы "Операция Ледженд". Это своеобразная, но эффективная "помощь" местному самоуправлению – по наведению порядка на улицах городов Чикаго и Альбукерке. В программе участвуют агенты ФБР, Службы судебных приставов ("маршалов") и других правоохранительных ведомств".

Кроме того, напоминает Александр Вербицкий, президент США обратился и к оппонентам из Демократической партии, и ко всей стране с предупреждением, что он как гарант Конституции (самого высшего достижения США), готов рассмотреть вопрос об изменении устоявшейся традиционной ценности – переносе выборов.

"Такого рода обращение непопулярно ещё и тем, что показывает неспособность медицины в самой сильной стране мира справиться с пандемией, – подчеркивает эксперт. – Или боязнь её распространения после выборов, что может негативно сказаться на имидже администрации президента".

По мнению Александра Вербицкого, заявление Трампа, прозвучавшее в стране, которая владеет е-технологиями на уровне №1 в мире и может организовать голосование в техническом режиме (почте, электронная почта, через электронные устройства и т.п.) говорит о том, что и демократия имеет свойство трансформироваться.

"Но высшая ценность США – традиционализм демократии – должна сохраняться. Это понимают все. В отличие от нас, желающих менять всё и быстро", – резюмирует политконсультант.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Администрации Трампа высказались об увеличении летательной помощи Украине.





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