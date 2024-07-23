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Президентский врач рассказал новую информацию о болезни Байдена

В Белом доме опубликовали отчет о состоянии здоровья Джо Байдена после заболевания COVID-19.

сегодня, 10:10
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Автор:
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Slava Kot

Врач Белого дома Кевин О'Коннор заявил, что у президента США Джо Байдена почти исчезли симптомы коронавируса, обнаруженного у американского лидера на прошлой неделе. По словам президентского врача, Байден вскоре завершит свою изоляцию.

Президентский врач рассказал новую информацию о болезни Байдена

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

22 июля президентский врач Кевин О'Коннор проверил состояние здоровья Джо Байдена и рассказал о ходе заболевания коронавирусом.

"Его симптомы почти полностью исчезли. Пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются в норме. Его насыщение кислородом остается отличным. Его легкие остаются чистыми", — сообщил О'Коннор.

Врач Белого дома добавил, что Байден за время лечения получил 10 доз противовирусного препарата Paxlovid и продолжает выполнять все свои президентские обязанности. В предварительном отчете Кевин О'Коннор рассказывал, что Байден жалуется на некоторые симптомы коронавируса, в частности кашель и охриплость.

Напомним, что 18 июля Джо Байден сообщил о положительном тесте на коронавирус. Американский президент решил самоизолироваться из-за болезни в своем доме в Делавере.

После нескольких дней изоляции и отсутствия в публичном пространстве в США начали ходить разговоры о возможной смерти Байдена. Особенно они усилились, когда над Капитолием спустили флаг США, а республиканцы стали призывать "показать Байдена". Однако в Белом доме отвергают такие заявления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден делегировал часть своих полномочий по вопросам Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции мира, когда Байден решил отказаться от участия в президентских выборах.



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