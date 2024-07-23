Президентский врач рассказал новую информацию о болезни Байдена

Врач Белого дома Кевин О'Коннор заявил, что у президента США Джо Байдена почти исчезли симптомы коронавируса, обнаруженного у американского лидера на прошлой неделе. По словам президентского врача, Байден вскоре завершит свою изоляцию.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

22 июля президентский врач Кевин О'Коннор проверил состояние здоровья Джо Байдена и рассказал о ходе заболевания коронавирусом.

"Его симптомы почти полностью исчезли. Пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются в норме. Его насыщение кислородом остается отличным. Его легкие остаются чистыми", — сообщил О'Коннор.

Врач Белого дома добавил, что Байден за время лечения получил 10 доз противовирусного препарата Paxlovid и продолжает выполнять все свои президентские обязанности. В предварительном отчете Кевин О'Коннор рассказывал, что Байден жалуется на некоторые симптомы коронавируса, в частности кашель и охриплость.

Напомним, что 18 июля Джо Байден сообщил о положительном тесте на коронавирус. Американский президент решил самоизолироваться из-за болезни в своем доме в Делавере.

После нескольких дней изоляции и отсутствия в публичном пространстве в США начали ходить разговоры о возможной смерти Байдена. Особенно они усилились, когда над Капитолием спустили флаг США, а республиканцы стали призывать "показать Байдена". Однако в Белом доме отвергают такие заявления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден делегировал часть своих полномочий по вопросам Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции мира, когда Байден решил отказаться от участия в президентских выборах.