Президенту США это не понравится: Нобелевский комитет отреагировал на передачу премии мира Трампу

В Норвегии объяснили, что несмотря на физическую передачу золотой медали, статус лауреата не может быть делегирован другому лицу. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Норвежского нобелевского комитета.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ранее стало известно, что лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира в 2025 году Мария Мачадо передала президенту США Дональду Трампу медаль Нобелевскую премию. Таким образом она хотела отметить его понимание ситуации в Венесуэле.

В Комитете подчеркнули, что правила премии являются непоколебимыми и не предусматривают смены владельца титула.

"Нобелевскую премию нельзя аннулировать, разделить или передать другим лицам. После объявления решение становится действующим навсегда", — говорится в сообщении.

Нобелевский фонд пояснил, что ни завещание Альфреда Нобеля, ни устав организации не предусматривают такого варианта, как отзыв или передача премии.

Решение комитетов в Осло и Стокгольме являются окончательными, и за всю историю существования награды ни один комитет никогда не рассматривал вопрос о смене лауреата.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп объявил о создании так называемого "Совета мира", который, по его словам, будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектором Газы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Трампа в соцсети Truht Social.

"Как объявил Стив Уиткофф, мы официально перешли к следующему этапу 20-пунктного мирного плана для Газы", — написал он.

По словам президента США, Совет мира будет работать в тесном взаимодействии с новоназначенным палестинским технократическим правительством — Национальным комитетом по управлению Газой. Он должен управлять сектором в переходный период.



